به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی با انتشار تازهترین گزارش خود خبر داد که تهران طی پنج روز آینده با بارشهای پراکنده، وزش بادهای شدید و افت محسوس دما روبهرو خواهد شد
بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، استان تهران طی پنج روز آینده از آسمان صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد برخوردار خواهد بود.
از اواخر وقت سهشنبه (۸ مهرماه) تا روز پنجشنبه (۱۰ مهرماه) در بخشهای جنوبی و غربی استان بهویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار، کاهش کیفیت هوا و دید پیشبینی میشود. در ارتفاعات نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهرماه)، کاهش دما مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۸ مهرماه) صاف و غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۹ مهرماه) کمی ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.