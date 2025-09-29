En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای تهران پاییزی می‌شود

هوای تهران  سرد می شود. هواشناسی تهران پیش بینی کرد که هوای پاییزی و خنک در راه است. 
کد خبر: ۱۳۳۱۳۹۰
| |
357 بازدید
هوای تهران پاییزی می‌شود

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی با انتشار تازه‌ترین گزارش خود خبر داد که تهران طی پنج روز آینده با بارش‌های پراکنده، وزش بادهای شدید و افت محسوس دما روبه‌رو خواهد شد

بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، استان تهران طی پنج روز آینده از آسمان صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد برخوردار خواهد بود.

از اواخر وقت سه‌شنبه (۸ مهرماه) تا روز پنج‌شنبه (۱۰ مهرماه) در بخش‌های جنوبی و غربی استان به‌ویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و دید پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.

در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (۹ و ۱۰ مهرماه)، کاهش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۸ مهرماه) صاف و غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۹ مهرماه) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران هواشناسی فصل پاییز دمای هوا خنکی هوا وزش باد گرد و خاک خبر فوری
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار نارنجی برای بارش‌های سنگین در گیلان و مازندران
هوا دوباره سرد می‌شود + نقشه
خود را برای سرمای ناگهانی آماده کنید!
ثبت سومین سال کم‌بارش ایران طی ۳۰ سال اخیر
هشدار بارش‌های پاییزی شدید در گیلان و مازندران
افزایش دمای هوای کشور طی روزهای آینده + نقشه
هوای تهران به مرز هشدار رسید
هواشناسی تهران اطلاعیه داد
عکس | تصاویری از بارش برف در برخی نقاط مازندران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aM2
tabnak.ir/005aM2