قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟

تابستان امسال، بسیاری از مردم با قبوض برق چند میلیونی و حذف ناگهانی از فهرست دریافت یارانه نقدی مواجه شدند؛ تجربه‌ای که هم فشار اقتصادی سنگینی به مردم وارد کرد و هم ابهامات جدی درباره سیاست‌های دولت در مدیریت قیمت برق و توزیع یارانه‌ها باقی گذاشت.
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟

تابستان امسال، بسیاری از مشترکان برق با قبض‌هایی چند میلیونی مواجه شدند؛ موضوعی که نه تنها اعتراض مردم را برانگیخت، بلکه ابهامات جدی در خصوص سیاست‌های دولتی و نحوه مدیریت یارانه‌های انرژی ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مشترکانی که در ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجه قیمت برق روبه‌رو شدند، در کنار فشار مالی ناشی از قبوض نجومی، با سازوکاری غیرشفاف از سوی وزارت رفاه مواجه شدند که طی آن، میلیون‌ها نفر از لیست دریافت یارانه نقدی حذف شدند. این افراد، برخلاف ادعای وزارت رفاه مبنی بر تعلق به دهک دهم، تاکید دارند که وضعیت درآمدی آنها به هیچ وجه بیانگر برخورداری از توان مالی بالای این دهک نیست.

قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟

مسئله اساسی اینجاست که با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (سال ۱۳۸۸) و الزام دولت به توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی و قیمت فروش داخلی برق، عملاً شاهد نقض این اصول بوده‌ایم. به گونه ای که قیمت برق به سمت نرخ‌های غیریارانه‌ای و نزدیک به قیمت تمام‌شده سوق داده شده، اما مبالغ یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی بدون تغییر باقی مانده است.

به بیان دیگر، آخرین افزایش قابل توجه مبلغ یارانه‌ها به اوایل سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که با تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، مبلغ یارانه‌ها از حدود ۴۵۵۰۰ تومان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسید، تغییر نرخی که هیچ ارتباطی به تغییر قیمت حامل های انرژی و قبوض برق نداشت و در نهایت از آن زمان تاکنون هیچ تغییر معناداری در مبلغ یارانه‌ نقدی مردم ایجاد نشده است.

پیگیری‌های «تابناک» از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی در سال جاری وجود ندارد، در حالی که مردم همزمان با تابستانی پر از خاموشی و محدودیت انرژی، مجبور به پرداخت قبوض برق میلیونی بوده‌اند. این وضعیت، نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی در آزادسازی قیمت برق است؛ چرا که افزایش قیمت برق می‌بایست همزمان با اصلاح و افزایش یارانه‌ها همراه باشد، اما این اتفاق نیفتاده است.

از سوی دیگر، حذف میلیون‌ها نفر از لیست دریافت یارانه نقدی بدون شفافیت کافی از سوی وزارت رفاه، سوالات بسیاری را درباره رویه تصمیم‌گیری دولت و معیارهای تعیین دهک‌های درآمدی مطرح می‌کند. ابهاماتی که در کنار افزایش نجومی قیمت برق در ماه های گذشته، تصویر روشنی از ناکارآمدی و عدم پاسخگویی سیاست‌گذاران دولتی به مردم ارائه می‌دهد.

در نهایت باید یادآور شد که تابستان گذشته، علاوه بر گرمای هوا، فشار اقتصادی ناشی از قبوض برق میلیونی و یارانه‌های ثابت، بی‌عدالتی آشکاری را در مدیریت منابع انرژی و حمایت‌های نقدی دولت برای مردم روشن کرد؛ مسئله‌ای که پاسخگویی سیاست‌گذاران مجلس و دولت و اصلاح روند تصمیم‌گیری در سال‌های آینده را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

 

قبض برق قبض برق نجومی یارانه نقدی مبلغ یارانه هدفمندی یارانه وزارت رفاه حذف یارانه دهک بندی دهک دهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
5
پاسخ
هر جای دنیا بود بایستی بابت قطعی های چند ساعته و هر رره برق از مردم عذرخواهی و خسارت پرداخت میکردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
تا زمانی که تحریم ها و ناکارآمدی ها با افزایش قیمت ها برای مردم جبران می شوند اتفاق مثبتی در اقتصاد و رفع تحریم ها نخواهد افتاد مسئولان کاملا از وضعیت مردم بی خبرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
2
پاسخ
با حذف قبوض کاغذی،شرکتها با انواع ترفندها مردم را سرکیسه میکنند،از جمله شرکت آب و برق،ک با فرستادن پیامکهایی بعنوان برآوردی ک معلوم نیست مبنای محاسباتش چگونه است،چون اصلا کنتور را مشاهده نمیکنند.و یا مخابرات جدیدا قبضها را ۲۵ روزه صادر میکند،ک پول یک ماه را از مشتری میگیرد و ۵ روز هم بدهکارتان میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
قبض تو همه سایت ها و اپلیکیشن های شرکتهای آب و برق و گاز موجوده. لینک قبض هم معمولا پیامک میشه. دقیقا هم توش نوشته چقدر در چند روز و چه ماهی مصرف کردی. شما عشق کاغذیا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
من خودم خانه بودم مامور گاز اومد کوچه فقط 2تا خانه را درزد صداش می اومد بقیه را براوردی نوشت از جمله ما از قصد گذاشتم ببینم در میزنه یانه گذاشت ورفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
آیتم های اضافه شده به قبوض برق مثل بهای فصل و عوارض برق و سوخت نیروگاهی
عملا مردم باید خسارت ناشی از سو مدیریت همه دوران رو الان با این وضع اقتصادی جبران کنند
مطمئنا کسی پاسخگو نیست و این اخبار تنها برای رفع تکلیف هست
حیف از عمری که به این نگرانی ها میگذرانیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
روزی دوبار برق قطع میشد کولر خیچال تلوزیون سوخت باید خر چه کس و یا چه نهادی را گرفت
کجایی وجدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
مادرزیرسایه الله مانده ایم تاببینیم آه وناله هابه کجاحتم می شود بنده خانواده 2نفره هستم که فقط چندتالامپ ویخچال دارم ویک تلویزیون اکنون مبلغ حدود هشتصدهزارتوان برق برایم ثبت شده آامسئولین محترم بااین وضع گرانی وجدان دارید که اینهمه فشاربه روح وروانی وزندگی مردم آورده اید بیدارباشید
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
میگن در ایران برق زیاد مصزف میکنن درصورتی که در خارج خورد و خوراکشون، سرما و گرماشون،وسایلشون با برقه، بگین یا ما عرضه تولید نداریم یا پرت زیاد داریم
ناشناس
|
France
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
اینی که قبضشو گذاشتین باغ ماینرش آباده
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
تو افغانستان کلا اینترنت رو قطع کردن....اینجا هم کلا برق و اینترنت قطع بسه....همه راحت میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
بنظرم قبوض اب بدتر از برق شده،ضمنا مگر قرار نبود نیروگاه بوشهر برق راتامین کنه ،پس چی شد؟
