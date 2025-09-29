عذرخواهی مجری برنامه سمت خدا

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رضا ملایی مجری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» روز دوشنبه در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به حاشیه ایجادشده در برنامه شنبه گذشته از شورای نگهبان عذرخواهی کرد.
مجری برنامه سمت خدا گفت: در هر برنامهای ممکن است مطلبی توسط مجری، مهمان یا کارشناس مطرح شود که اگر اساساً اشتباه یا حتی دچار خطای جزئی باشد، شایسته است همانجا اصلاح گردد. اگر خاطر کسی رنجیده شود، دلجویی و در صورت لزوم عذرخواهی در همان برنامه بسیار شایستهتر است.
وی افزود: در برنامه روز شنبه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی برگزار شد، ایشان اشارهای به موضوع هتلی منتسب به شورای نگهبان در مشهد مقدس داشتند. اما پس از بررسیهایی که ما و دیگران انجام دادیم مشخص شد اساساً شورای نگهبان نه در مشهد و نه در هیچ نقطه دیگری از کشور، هتل یا مرکز اقامتی و تفریحی ندارد؛ بنابراین اطلاعاتی که در اختیار آقای حسینی قمی قرار گرفته بود، نادرست بوده است.
مجری برنامه سمت خدا با تأکید بر لزوم دقت در نقل مطالب، گفت: ضمن عرض پوزش از محضر شما مخاطبان گرامی و همچنین عذرخواهی از شورای محترم نگهبان، امیدوارم همه ما از جمله خود بنده، پیش از بیان هر نکتهای درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی، بررسیها و تحقیقات لازم را انجام دهیم تا چنین خطاهایی رخ ندهد.