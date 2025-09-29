En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عذرخواهی مجری برنامه سمت خدا

مجری برنامه سمت خدا گفت: پس از بررسی‌هایی که ما و دیگران انجام دادیم مشخص شد اساساً شورای نگهبان نه در مشهد و نه در هیچ نقطه دیگری از کشور، هتل یا مرکز اقامتی و تفریحی ندارد. بنابراین اطلاعاتی که در اختیار آقای حسینی قمی قرار گرفته بود، نادرست بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۷۷
| |
999 بازدید
عذرخواهی مجری برنامه سمت خدا

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رضا ملایی مجری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» روز دوشنبه در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به حاشیه ایجادشده در برنامه شنبه گذشته از شورای نگهبان عذرخواهی کرد.

مجری برنامه سمت خدا گفت: در هر برنامه‌ای ممکن است مطلبی توسط مجری، مهمان یا کارشناس مطرح شود که اگر اساساً اشتباه یا حتی دچار خطای جزئی باشد، شایسته است همان‌جا اصلاح گردد. اگر خاطر کسی رنجیده شود، دلجویی و در صورت لزوم عذرخواهی در همان برنامه بسیار شایسته‌تر است.

وی افزود: در برنامه روز شنبه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی قمی برگزار شد، ایشان اشاره‌ای به موضوع هتلی منتسب به شورای نگهبان در مشهد مقدس داشتند. اما پس از بررسی‌هایی که ما و دیگران انجام دادیم مشخص شد اساساً شورای نگهبان نه در مشهد و نه در هیچ نقطه دیگری از کشور، هتل یا مرکز اقامتی و تفریحی ندارد؛ بنابراین اطلاعاتی که در اختیار آقای حسینی قمی قرار گرفته بود، نادرست بوده است.

مجری برنامه سمت خدا با تأکید بر لزوم دقت در نقل مطالب، گفت: ضمن عرض پوزش از محضر شما مخاطبان گرامی و همچنین عذرخواهی از شورای محترم نگهبان، امیدوارم همه ما از جمله خود بنده، پیش از بیان هر نکته‌ای درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام دهیم تا چنین خطا‌هایی رخ ندهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عذرخواهی برنامه سمت خدا شورای نگهبان حسینی قمی
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شورای نگهبان در مشهد هتل 10 طبقه ساخته!
شورای نگهبان: هیچ‌جا هتل یا مرکز تفریحی نداریم
عذرخواهی شروین حاجی‌پور از پدرش
واکنش عضو شورای نگهبان درباره رد صلاحیت پزشکیان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLp
tabnak.ir/005aLp