شورای نگهبان: هیچ‌جا هتل یا مرکز تفریحی نداریم

یکی از اعضای دفتر روابط عمومی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد.
شورای نگهبان: هیچ‌جا هتل یا مرکز تفریحی نداریم

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ عباس کلاهدوز از اعضای دفتر روابط عمومی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی با عنوان «ماجرای خلاف واقع «هتل ۱۵ طبقه شورای نگهبان در مشهد» چیست؟»، به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات کارشناس مباحث اجتماعی و تربیت دینی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پرداخت و نوشت: «چطور یک شایعه تلویزیونی به سرعت پخش شد، در حالی که واقعیت چیز دیگری است؟

اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، ادعای ساخت «هتل ۱۵ طبقه» توسط شورای نگهبان در مشهد مطرح شد؛ این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و متأسفانه مبتنی بر اطلاعات غلطی است که در اختیار گوینده قرار گرفته است.

شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد؛ پس «هتل ۱۵ طبقه» صرفاً یک روایت نادرست است. آنچه در مشهد وجود دارد؛ یک مجتمع آموزشی– فرهنگی است. این مجموعه برای برگزاری دوره‌ها و همایش‌های آموزشی طراحی شده تا حدود ۳۰۰ هزار ناظر مردمی انتخابات بتوانند وظایفشان را حرفه‌ای و آموزش دیده انجام دهند. برخلاف شایعات، این ساختمان نه ۱۵ طبقه بلکه فقط ۵ طبقه است. همچنین به دلیل مشکلات مالی، پروژه هنوز نیمه‌کاره مانده و تکمیل نشده است.

انتظار از رسانه ملی و میهمانان برنامه مشهور مذهبی این است که اظهارات‌شان مبتنی بر واقعیت بوده و با دقت با مردم سخن بگویند.»

گفتنی است، یکی از کارشناسان مباحث اجتماعی و تربیت دینی اخیراً در برنامه‌ای تلویزیونی مدعی شد که در دیدار‌هایی با دو عضو فقیه شورای نگهبان، درباره هتلی با ۱۰ الی ۱۵ طبقه با ده‌ها اتاق و صد‌ها تخت که به شورای نگهبان تعلق دارد، انتقاداتی را مطرح کرده است و این دو عضو شورای نگهبان نیز اعلام کرده‌اند که موضوع را پیگیری می‌کنند.

همچنین اخیراً مجری این برنامه تلویزیونی در این زمینه توضیح داد: «در هر برنامه‌ای ممکن است حرفی توسط مجری، کارشناس یا میهمان گفته شود که اشتباه یا خطا باشد. شایسته است آن خطا در همان برنامه اصلاح شود.

حسب بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و دیگران انجام دادند، مشخص شد شورای نگهبان نه در مشهد مقدس و نه در هیچ کجای کشور هتل یا مجتمع و مرکز اقامتی و تفریحی ندارد. اطلاعاتی که در اختیار آقای حسینی‌قمی قرار داده شده بود، اطلاعات نادرستی بود.»

