چگونه میتوان انسجام و اتحادی که پس از جنگ ۱۲ روزه در کشور شکل گرفت را حفظ کرد؟
خدا را شکر میکنیم که این لطف و رحمت را به مردم ایران عطا کرد تا شاهد این اتحاد در جنگ 12 روزه باشیم. این الفت بین قلوب، فقط در داخل کشور نبود؛ در خارج از کشور نیز همه مسلمانان پشت سر ایران ایستادند و حقانیت ایران را فهمیدند. این یک حرکت روبهجلو و به سمت اهداف بزرگی است که امام ترسیم کرده بودند. طبیعتاً دشمن از این اتحاد بهشدت ناراضی است و تلاش میکند تا دوباره اختلافافکنی کند. یک بخش از این تلاشها از طریق مشکلات اقتصادی است که وظیفه دولت است آن را مرتفع سازد تا باعث اذیت مردم و فاصله بین دولت و ملت نشود. بخش دیگر، ایجاد تفرقه بین قومیتها، نژادها و مذاهب مختلف است که سردمداران، مبلغین مذهبی و افراد تأثیرگذار در گروههای مختلف باید تلاش کنند تا این یکدلی را حفظ نمایند. هدف اصلی دشمن، تفرقه و تجزیه ایران است.
برای اینکه جامعه متکثر ایران در مقابل تهدیدات احتمالی آینده، مانند جنگ مجدد یا مکانیزم ماشه، مقاوم و متحد بماند، چه اقداماتی باید انجام شود؟
ما بحمدالله تجربه خوبی را پشت سر گذاشتیم. باید نقاط قوت این تجربه را بزرگ کرده، توسعه دهیم و نقاط ضعفش را از بین ببریم. ما در هفته گذشته از 12 تن از بانوان تأثیرگذار در جنگ 12 روزه تقدیر کردیم. هر کدام از آنها تجربیات خود را تعریف کردند؛ عدهای با خانواده شهدا و کودکان مدارس و مهدکودکها کار کرده بودند و عدهای در رسانه فعال بودند که نمونهاش خانم امامی بود. اینها باید تقویت شود؛ روحیه و تابآوری مردم باید تقویت شود.
باید بدانیم که نظام همیشه تلاش میکند از جنگ جلوگیری کند، اما دشمن اگر احساس کند میتواند، از هیچ حملهای خودداری نمیکند. داشتن روحیه قوی، در کنار ابزار جنگ سخت مانند موشک و قدرت نظامی، و همچنین پشتیبانی رسانهای قوی، بسیار مهم است و نباید آن را دستکم گرفت. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، یکی از بزرگترین صدمات را در جنگ رسانهای خورد و اکنون تظاهرات در کشورهای اروپایی علیه آن، نشاندهنده قوت رسانه است.
ما باید روی قوت رسانهای خود بیشتر کار کنیم. لوازم این کار، آگاهی مردم است و موانع آن، هجمههای دشمن و رسانههای بیگانه است که باید با پاسخگویی مناسب، اقناعگری و شفافیت از سوی دولت، این موانع را رفع کرد تا مردم خود را پشتیبان نظام بدانند.
اخیراً تأکید ویژهای بر ملیت و هویت ایرانی، حتی در مراسمهای رسمی، دیده میشود. آیا این یک انتخاب آگاهانه است؟ آیا از نگاه امام خمینی(س) تقابلی بین هویت «اسلامی» و «ایرانی» وجود دارد؟
قطعاً تقابلی نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند و هرکدام دیگری را تقویت میکند. همانطور که شهید مطهری «خدمات متقابل اسلام و ایران» را توضیح دادند، ما باید «خدمات متقابل ملت و امت» را توضیح دهیم. اگر مسلمانان جهان (امت) متوجه شوند که گروهی از آنها مورد هجمه قرار گرفتهاند و ما بتوانیم شرایط را بهخوبی برایشان ترسیم کنیم، همه پشت ما خواهند بود و این به ما کمک میکند.
همچنین، حفظ کیان و تمامیت ارضی ایران (ملت)، وظیفهای بر دوش تکتک مردم، با هر زبان، نژاد و مذهبی است. همانطور که در جنگ هشتساله از کشورمان دفاع کردیم، آنجا هوشیاری امت وجود نداشت و ما تنها بودیم و جنگ هشت سال طول کشید. در جنگ 12 روزه امت اسلام پشت سر ایران بود و برای ایران دعا میکرد؛ بنابراین، این دو هیچ منافاتی با هم ندارند. تأکید اخیر بر «ملت» به این دلیل است که حوزه جغرافیایی کشور ما در معرض تهدید قرار گرفته است. این رویکرد، دیدگاه آیتالله خامنهای و امام خمینی(س) بوده و امر جدیدی نیست.
توصیه شما به جریانات افراطی، اعم از سیاسی یا مذهبی که به این انسجام آسیب میزنند، چیست؟
ما همیشه با افراطیون در هر دو جناح مواجه بودهایم و دشمن از آنها استفاده میکند. همانطور که در گذشته سفارت انگلیس پول میداد تا کسانی روضههای خاصی بخوانند و مردم را به جان هم بیندازند، امروز هم کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش میکنند که اختلافات را تشدید کنند. فکر میکنم این افراد توصیهپذیر نیستند که بخواهیم به آنها توصیهای بکنیم.
شما به عنوان فرزند آیتالله خزعلی، در خصوص نقلقولی که اخیراً درباره نظر ایشان نسبت به آقای خاتمی منتشر شده، نکتهای دارید. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید.
بله، نقلی از پدر من توسط فرزند محترم آیتالله فاضل در ارتباط با آقای خاتمی نقل شده بود. پدرم در آن مقطع، با توجه به رویکرد فرهنگی که داشتند، معتقد بودند نباید از آقای خاتمی پشتیبانی شود. ایشان از نظر فرهنگی مخالف بودند و سبک آقای خاتمی را نمیپسندیدند و تا آخر نیز بر همین مخالفت باقی ماندند.