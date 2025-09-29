En
اختصاصی تابناک؛

پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!

فرهاد مجیدی جزو معدود مربیان داخلی محسوب می‌شود که همچنان اقبال زیادی میان هواداران دارد و بخش قابل توجهی خواهان بازگشت او به استقلال هستند؛ در هر حال آخرین قهرمانی آبی‌ها در لیگ برتر با هدایت فرهاد به دست آمد.
ریکاردو ساپینتو از روز‌های خوش ابتدایی بازگشت به استقلال فاصله گرفته و نتایج مرد پرتغالی با آبی‌ها، حوصله هواداران و حتی مدیران را سر آورده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، چند ماه پیش ریکاردو ساپینتو در حالی از بازگشت به استقلال استقبال کرد و برای رساندن خود به تهران بی‌تاب بود که باشگاه استقلال با بحران استخدام سرمربی، دست و پنجه نرم می‌کرد. هواداران خواستار جذب سرمربی بزرگ خارجی بودند، اما ناتوانی مدیران باشگاه از یک‌سو و شرایط حاکم بر کشور به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، اوضاع را پیچیده و سخت‌تر هم کرده بود.

در این شرایط پالس مثبت از سوی مرد پرتغالی صادر شد و مدیران باشگاه استقلال هم با آغوش باز، پذیرای بازگشت ریکاردو ساپینتو شدند؛ اما زمان زیادی از تعریف و تمجید‌های طرفین از هم نگذشت که نخستین اعتراض و ناراحتی از سوی مربی پرتغالی علنی شد. ساپینتو در همان اردوی پیش‌فصل استقلال در ترکیه، متنی در صفحه شخصی‌اش منتشر و از فعالیت باشگاه در نقل‌وانتقالات انتقاد کرد. در ادامه باشگاه استقلال موفق شد چند خرید خارجی اسم و رسم‌دار انجام دهد تا تاجرنیا خطاب به ساپینتو در صفحه شخصی‌اش بنویسد: «ما کار خودمان را انجام دادیم، حالا نوبت توست.» رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال در مواردی هم به طور واضح انتظارش از ساپینتو و تیم تحت هدایتش را علنی کرد؛ فقط قهرمانی!

تا اینجای کار مشکل خاصی وجود نداشت و حتی شکست در دیدار سوپرجام هم فضا را چندان منفی نکرد، چون به‌نظر می‌رسید خاطره فوتبال تهاجمی ساپینتو با استقلال، جو هواداری را آرام کرده و با شروع لیگ و از راه رسیدن پیروزی‌ها، همه چیز مطابق میل پیش خواهد رفت؛ اما این پیش‌بینی کاملاً اشتباه از آب درآمد و نتایج ناامیدکننده، چون شکست مقابل استقلال خوزستان و شکست سنگین به الوصل امارات و البته تساوی‌های متوالی در لیگ، باعث شده حالا ساپینتو خطر برکناری را بیخ گوش خود حس کند.

گرچه چند روز پیش اعلام شد که باشگاه از ساپینتو حمایت می‌کند و خبری از اولتیماتوم نیست، اما واقعیت این است که نتایج فعلی هیچ تناسبی با هزینه دو هزار میلیارد تومانی و انتظار هواداران ندارد و باشگاه ترجیح می‌دهد تا دیر نشده، دست به اصلاحات بزند. نکته مهم اینکه در وضعیت فعلی، گزینه‌های بسیار محدودی برای به دست آوردن دل هواداران و رضایت آنها وجود دارد. یا یک سرمربی بسیار مطرح و بزرگ خارجی یا مربی داخلی که اکثریت هواداران او را قبول دارند و آخرین قهرمانی آبی‌ها در لیگ‌برتر هم با هدایت او به دست آمده است؛ «فرهاد مجیدی.»

البته برای چنین انتخابی هم موانعی وجود دارد و فرهاد مجیدی در حال حاضر با باشگاه البطایح قرارداد دارد. هرچند این مانع می‌تواند خیلی زود برداشته شود، چرا که فرهاد نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و زمزمه‌های برکناری او وجود دارد. مجیدی با البطایح از ۵ بازی صاحب یک پیروزی و چهار شکست شده است. در این شرایط نکته قابل‌توجه، شکل‌گیری جبهه طرفدار بازگردان فرهاد مجیدی به استقلال، در هیأت مدیره این باشگاه است.

براساس اطلاعات موثقی که به خبرنگار «تابناک» رسیده، آنها از طریق یک واسطه به فرهاد مجیدی پیشنهاد بازگشت داده‌اند و برای تهییج او رقم ۲.۵ میلیون دلاری را مطرح کرده‌اند. البته این پیشنهاد از طریق واسطه، به مدتی قبل و شکست آبی‌ها برابر همنام خوزستانی مربوط می‌شود. در آن مقطع پاسخ روشنی از سوی فرهاد مجیدی دریافت نشد، اما در همین مدت کوتاه، اوضاع چه در استقلال و چه در تیم البطایح، تغییرات زیادی داشته است.

در هر حال مدیران استقلال معتقدند محبوبیت مجیدی میان بخش قابل توجهی از هواداران می‌تواند برگ برنده آنها باشد و حتی حاضر شده‌اند به جای هزینه میلیون دلاری برای استخدام یک مربی بزرگ خارجی، همان را برای جلب رضایت مجیدی هزینه کنند تا از تبعات احتمالی برکناری ساپینتو و جذب یک مربی خارجی در امان بمانند. چند روز پیش یکی از هواداران استقلال در فضای مجازی نوشته بود: «این تیم رو فقط پادشاه (فرهاد مجیدی) می‌تونه نجات بده و قهرمان کنه.» پیامی که با استقبال و لایک‌های زیادی از سوی دیگر هواداران مواجه شده بود.

