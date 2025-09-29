ترامپ مجوز حمله عمیق به خاک روسیه را داد

کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اوکراین می‌گوید که ترامپ با حمله اوکراین به روسیه با استفاده از تسلیحات دوربرد موافقت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کلاگ در پاسخ به این پرسش که آیا موضع ترامپ این است که اوکراین می‌تواند دست حملات دوربرد بزند، گفت: پاسخ مثبت است. از این توانایی برای حمله به عمق (خاک روسیه) بهره ببرید. هیچ چیزی به اسم «منطقه امن» وجود ندارد!

پیش‌تر چند رسانه غربی از جمله وال‌استریت‌ژورنال و تلگراف گزارش داده بودند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته، به طور موردی و مشخص خواستار تسلیحات دوربرد و موشک «تاماهاوک» شده است.

به نوشته وال‌استریت، ترامپ با این طرح مخالفت نکرده و حتی از برداشتن محدودیت‌های استفاده کی‌یف از تسلیحات ساخت آمریکا در حمله به عمق خاک روسیه استقبال هم کرده اما در طول آن جلسه هیچگونه تعهدی نداده است. به نوشته آکسیوس، ترامپ پیش‌تر با تامین این موشک برای اوکراین مخالفت کرده بود.

بنا بر این گزارش؛ به نقل از کی‌یف ایندیپندنت، همچنین جی‌دی ونس، معاون ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن در حال بررسی فروش این موشک‌ها به سایر اعضای ناتو است تا آنها بتوانند آن را در اختیار کی‌یف قرار دهند، گفت: ما قطعاً این موضوع را بررسی می‌کنیم.

با این حال، کلاگ درباره اینکه آیا اوکراین می‌تواند با موشک دوربرد به عمق خاک روسیه حمله کند، گفت که ترامپ «به طور موردی» تصمیم نهایی را دراین‌باره اتخاذ خواهد کرد.