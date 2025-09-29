En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ مجوز حمله عمیق به خاک روسیه را داد

فرستاده ویژه واشنگتن در اوکراین تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا با حملات اوکراین به عمق خاک روسیه با استفاده از تسلیحات دوربرد موافقت کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۴۳
| |
2032 بازدید
|
۳
ترامپ مجوز حمله عمیق به خاک روسیه را داد

کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اوکراین می‌گوید که ترامپ با حمله اوکراین به روسیه با استفاده از تسلیحات دوربرد موافقت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کلاگ در پاسخ به این پرسش که آیا موضع ترامپ این است که اوکراین می‌تواند دست حملات دوربرد بزند، گفت: پاسخ مثبت است. از این توانایی برای حمله به عمق (خاک روسیه) بهره ببرید. هیچ چیزی به اسم «منطقه امن» وجود ندارد!

پیش‌تر چند رسانه غربی از جمله وال‌استریت‌ژورنال و تلگراف گزارش داده بودند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته، به طور موردی و مشخص خواستار تسلیحات دوربرد و موشک «تاماهاوک» شده است.

به نوشته وال‌استریت، ترامپ با این طرح مخالفت نکرده و حتی از برداشتن محدودیت‌های استفاده کی‌یف از تسلیحات ساخت آمریکا در حمله به عمق خاک روسیه استقبال هم کرده اما در طول آن جلسه هیچگونه تعهدی نداده است. به نوشته آکسیوس، ترامپ پیش‌تر با تامین این موشک برای اوکراین مخالفت کرده بود.

بنا بر این گزارش؛ به نقل از کی‌یف ایندیپندنت،  همچنین جی‌دی ونس، معاون ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن در حال بررسی فروش این موشک‌ها به سایر اعضای ناتو است تا آنها بتوانند آن را در اختیار کی‌یف قرار دهند، گفت: ما قطعاً این موضوع را بررسی می‌کنیم.

با این حال، کلاگ درباره اینکه آیا اوکراین می‌تواند با موشک دوربرد به عمق خاک روسیه حمله کند، گفت که ترامپ «به طور موردی» تصمیم نهایی را دراین‌باره اتخاذ خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ زلنسکی اوکراین روسیه جنگ روسیه و اوکراین فرمان حمله حمله به روسیه
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید
زلنسکی: مکالمه با ترامپ، نقطه عطف در حمایت نظامی اوکراین
ضد و نقیض‌های ترامپ: زلنسکی نباید به مسکو حمله کند!
زلنسکی روسیه را به قطع مذاکرات تهدید کرد
لاوروف: زلنسکی برای دیدار با پوتین شرط گذاشته است
زلنسکی: نفوذ نیروهای اوکراین به خاک روسیه
زلنسکی: ترامپ وعده داده ۲۴ ساعته به جنگ خاتمه دهد
واکنش زلنسکی به ادعای ترامپ برای پایان دادن به جنگ
ترامپ: زلنسکی «دیکتاتور» است!
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد
ترامپ: دوشنبه منتظر خبر روسیه باشید
چین با روسیه متحد شود جنگ جهانی رخ خواهد داد
درخواست ترامپ برای حمله به مسکو!
روسیه: هیچ قصد و طرحی برای کشتن زلنسکی نداریم
زلنسکی مدعی هدف قرار گرفتن بیش از ۳۰ تاسیسات روسیه
زلنسکی: آماده ۱۰ سال جنگ با روسیه هستیم
اوکراین: انتقام حملات ویرانگر امروز را از روسیه می گیریم
خوشحالی زایدالوصف زلنسکی از ابقای جانسون
بازی کامپیوتری در حال سربازگیری برای اوکراینی ها!
تمسخر مردم اوکراین توسط نیروهای روسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
12
پاسخ
عالی، متجاوز باید تنبیه شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
روسیه پرید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
دم ترامپ گرم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۳ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLH
tabnak.ir/005aLH