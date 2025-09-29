جنگنده سوخو با موشک آمریکایی به میدان آمد

به گزارش تابناک به نقل از پدال، موشک MALD (Miniature Air-Launched Decoy) توسط ایالات متحده توسعه یافته است. این موشک‌های فریبنده برای اوکراین دو نقش مهم ایفا می‌کنند: فریب و دور زدن دفاع هوایی روسیه و کمک به مدرن‌سازی جنگنده‌های قدیمی سوخو (Su-27). اوکراین از متحدان بین‌المللی خود طیف وسیعی از تسلیحات نظامی را دریافت کرده است، اما حتی قوی‌ترین سلاح‌ها نیز اگر روسیه بتواند به‌طور موثر با آنها مقابله کند، بی‌اثر خواهند بود.

موشک‌های MALD همانند تعداد زیادی از پهپادها، با شبیه‌سازی تهدیدات هوایی خطرناک‌تر، سیستم‌های دفاع هوایی دشمن را سردرگم و مشغول می‌کنند. این موشک‌ها در واقع یک تهدید مستقیم نیستند، اما شباهت زیادی به موشک‌های واقعی دارند که دشمن را مجبور به واکنش می‌کند.

شرکت سازنده Raytheon (ریتون) تاکید می‌کند که کلید اثربخشی MALD در این است که این موشک‌ها «پروفایل‌های پروازی و علائم جنگی هواپیماهای ناتو» را شبیه‌سازی می‌کنند. این امر نیروهای مقابل را متقاعد می‌کند که یک موشک واقعی را شناسایی کرده‌اند، در حالی که موشک‌های واقعی می‌توانند آزادانه‌تر به اهداف خود برسند

حملات موشکی سنگین در جنگ اوکراین یک تهدید دائمی است و سیستم‌های دفاع هوایی همواره تحت فشار قرار دارند. به همین دلیل، سیستم‌های دفاعی سنگینی مانند S-500 روسیه در کریمه متمرکز شده‌اند. در مقابل، اوکراینی‌ها پایتخت کیف را با بیشترین تمرکز سیستم‌های دفاعی تأمین‌شده توسط متحدان، از جمله سیستم Patriot (پاتریوت) ساخت آمریکا، تقویت کرده‌اند. حتی در این موارد نیز هیچ دفاعی کامل نیست.

سیستم MALD بخشی از یک شبکه تهاجمی و دفاعی گسترده‌تر از استراتژی‌ها و سیستم‌های مختلف است که اوکراین از آنها استفاده می‌کند. اهداف کلی دوگانه هستند: کاهش آسیب حملات روسیه و تلاش برای موثر ساختن حملات خود اوکراین. سرهنگ یوری ایهنات از نیروی هوایی اوکراین در اوت سال ۲۰۲۴ بیان کرد که «ابزارهای دفاع فعال» مانند سیستم‌های موشکی پاتریوت در اوکراین «بسیار کم» هستند و به «اقدامات دفاع غیرفعال» نیز نیاز است که موشک‌های فریبنده مانند MALD در این دسته قرار می‌گیرند.

موشک MALD برد قابل توجه ۸۰۰ کیلومتری (۵۰۰ مایل) دارد. این برد به آن اجازه می‌دهد تا از فاصله دورتری پرتاب شود (و بدین ترتیب به حفاظت از خلبان کمک کند) یا برای مدت طولانی‌تری فعال بماند و رادارها و سیستم‌های تسلیحاتی دشمن را بیشتر گیج کند. Raytheon همچنین MALD-J را توسعه داده است که یک مدل متفاوت با قابلیت‌های اخلال الکترونیکی است. سیستم‌های MALD به پایلون‌های جنگنده Su-27 متصل می‌شوند و پس از پرتاب، اطلاعات مکان را برای دستگاه ارسال می‌کنند، زیرا جنگنده Su-27 دارای سیستم GPS پیشرفته داخلی نیست. جنگنده قدیمی میگ ۲۹ (MiG-29)، یکی دیگر از جت‌های جنگنده موثر دوران شوروی، نیز به همین ترتیب به موشک MALD مجهز شده است.