به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بینالمللی اخیرا روزهای شلوغی را در مدار زمین گذراندهاند.
به نقل از اسپیس، خدمه ماموریت «اکسپدیشن ۷۳»(Expedition 73) طی روزهای اخیر در ایستگاه فضایی بینالمللی به توالییابی DNA پرداختند، با عینکهای واقعیت مجازی کار کردند، به باز کردن وسایل نقلیه باری ادامه دادند و به بیستوچهارمین گروه از فضانوردان منتخب ناسا تبریک گفتند.
تبریک به فضانوردان جدید
روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر، ناسا طی مراسمی که در مرکز فضایی جانسون این آژانس فضایی در هیوستون برگزار شد، گروه جدیدی را از کاندیداهای فضانوردی خود معرفی کرد. اعضای اکسپدیشن ۷۳ علاوه بر ضبط پیامی برای کارآموزان جدید، عکسی را از خود در حال تماشای ویدئوی معرفی بیستوچهارمین گروه فضانوردان ناسا منتشر کردند.
«جانی کیم»(Jonny Kim)، فضانورد ناسا نوشت: از سوی خدمه اکسپدیشن ۷۳ در ایستگاه فضایی بینالمللی به جدیدترین گروه فضانوردان تبریک و خوشآمد میگویم.
فضانوردان جدید پس از گذراندن حدود دو سال آموزش مقدماتی، واجد شرایط مأموریتهای پروازی خواهند شد.
پژوهشهای علمی
از جمله پژوهشهایی که طی روزهای اخیر توسط خدمه اکسپدیشن ۷۳ در ایستگاه فضایی بینالمللی انجام شدند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رمزگشایی DNA وویجر. جانی کیم، نمونههای DNA را به عنوان بخشی از پژوهشی درباره استفاده از پلیمر برای ذخیره و انتقال ایمن دادهها در فضا توالییابی کرد. نتایج این پژوهش با جایگزینی روشهای ذخیرهسازی دادههای حجیمتر میتوانند به مأموریتهای طولانیتر در اعماق فضا کمک کنند.
واقعیت مجازی. پژوهش جهتیابی فضایی و تعامل در شرایط بیوزنی (مجازی)، دادههایی را درباره عملکرد خدمه پیرامون جهت نگاه و ردیابی بصری در طول یک ماموریت فضایی بلندمدت جمعآوری میکند. به گفته ناسا، «اولگ پلاتونوف»(Oleg Platonov)، فضانورد آژانس فضایی روسیه در حالی که عینک واقعیت مجازی به چشم داشت، به محرکهای بصری تولیدشده توسط رایانه پاسخ میداد و حرکات چشم و سایر واکنشهای فیزیولوژیکی او ثبت میشد.
آزمایش «SPLANKH». «سرگئی ریژیکوف»(Sergey Ryzhikov) و «الکسی زوبریتسکی»(Alexey Zubritsky) فضانوردان آژانس فضایی روسیه روز ۲۶ سپتامبر پس از صرف صبحانه، شکم یکدیگر را با دستگاه سونوگرافی اسکن کردند تا دادههایی را درباره هضم، متابولیسم و رسیدن مواد مغذی به بدن هنگام سازگاری با محیط ریزگرانش فضا جمعآوری کنند.
نگهداری از ایستگاه
خدمه اکسپدیشن ۷۳ در فعالیتهایی برای نگهداری از سیستمهای ایستگاه فضایی بینالمللی و آمادهسازی برای پژوهشهای آینده شرکت کردند.
«سیگنوس انجی-۲۳»(NG-23Cygnus). «مایک فینک»(Mike Fincke) و «کیمیا یویی»(Kimiya Yui) روز ۲۶ سپتامبر به تخلیه تجهیزات جدید علمی پرداختند که با فضاپیمای باری بدون سرنشین سیگنوس انجی-۲۳ موسوم به فضاپیمای «اس. اس. ویلیام مککول»(S.S. William McCool) به ایستگاه رسیده بودند.
کیوبست. مایک فینک یک ماهواره کوچک مکعبی موسوم به کیوبست را روی پلتفرم «نانورکس»(NanoRacks) نصب کرد که به زودی بیرون از ایستگاه فضایی قرار خواهد گرفت.
راهاندازی مجدد «دراگون»(Dragon). یک فضاپیمای باری دراگون شرکت «اسپیسایکس»(SpaceX) روز ۲۶ سپتامبر به مدت ۱۵ دقیقه پیشرانههای خود را روشن کرد. این مانور یک روز پس از آن انجام شد که اولین تلاش برای راهاندازی مجدد پس از مشاهده عدم موفقیت در تعویض مخازن سوخت طبق انتظار، متوقف شد.
فعالیت فضانوردان
جانی کیم روز ۲۵ سپتامبر با رئیس «اداره هوافضای کره جنوبی»(KASA) گفتوگو کرد.
«یون یانگبین»(Yoon Youngbin)، رئیس اداره هوافضای کره جنوبی گفت: من معتقدم صحبتهایی که امروز با ما به اشتراک میگذارید، راهنما و الهامبخش معناداری برای نسلهای آینده ما خواهند بود که رؤیای فضا را در سر میپرورانند.
کیم گفت: چیزهای زیادی برای یادگیری درباره فضا وجود دارد و من از کاری که کره جنوبی برای پیشبرد این حوزه انجام میدهد، بسیار الهام گرفتهام.
تا روز ۲۶ سپتامبر، هفت نفر در ایستگاه فضایی بینالمللی حضور داشتهاند که عبارتند از ریژیکوف و زوبریتسکی و پلاتونوف هر سه از آژانس فضایی روسیه، کیم و «زینا کاردمن»(Zena Cardman) و فینک از ناسا و یویی از «آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن»(JAXA).
دو فضاپیمای سرنشیندار به ایستگاه فضایی متصل هستند که عبارتند از یک کپسول دراگون موسوم به «اندور»(Endeavour) که به پورت «زنیت»(zenith) ماژول «هارمونی»(Harmony) متصل شده و «سایوز اماس-۲۷»(Soyuz MS-27) روسیه که به پورت رو به زمین هوابند «پریچال»(Prichal) متصل است.
چهار فضاپیمای باری به ایستگاه فضایی متصل هستند که عبارتند از: فضاپیمای «پروگرس اماس-۳۱»(Progress MS-۳۱) روسیه متصل به پورت رو به فضای ماژول «پویسک»(Poisk)، فضاپیمای «پروگرس ام-۳۲» متصل به پورت عقبی ماژول خدماتی «زوزدا»(Zvezda)، فضاپیمای «دراگون سیآراس-۳۳»(CRS-33 Dragon) متصل به پورت جلویی هوابند دوم ماژول هارمونی و فضاپیمای سیگنوس انجی-۲۳ ایکسال شرکت «نورثروپ گرومن»(Northrop Grumman) متصل به ماژول «یونیتی»(Unity).
تا روز جمعه، ایستگاه فضایی بینالمللی به مدت ۲۴ سال و ۱۰ ماه و ۲۴ روز به طور مداوم خدمه داشته است.