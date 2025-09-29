En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سن ورود به مدرسه در کشور تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از تصویب اجباری شدن پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی خبر داد و گفت: ساختار آموزشی کشور به تدریج از الگوی «۳-۳-۶» به «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۳۱
| |
452 بازدید
|
۲
سن ورود به مدرسه در کشور تغییر می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش، گفت: در این نشست، ادامه بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفت و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح بررسی شد؛ در نهایت، دو ماده (۱۳ و ۱۵) حذف و سایر مواد با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.

کاهش سن ورود به آموزش رسمی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماده (۱۱) طرح یاد شده، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، سن لازم برای ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد و دوره پیش‌دبستانی در این سن به‌صورت اجباری برگزار خواهد شد. به این ترتیب، نظام آموزشی کشور که هم‌اکنون به شکل «۳-۳-۶» اجرا می‌شود، به‌تدریج به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت و در عوض یکسال زودتر تحصیلات به اتمام می‌رسد.

۱۲ سال تحصیلی تغییری نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این تغییر، کودکان از ۵ سالگی وارد دوره پیش‌دبستانی می‌شوند و سپس تحصیل رسمی خود را از پایه اول تا پنجم ابتدایی آغاز می‌کنند. همچنین ظرفیت قانونی برای ایجاد دوره «پیش یک» نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت ضرورت، سازمان تعلیم و تربیت بتواند آن را اجرا کند، در واقع نظام آموزش و پرورش کشور بعد از تصویب قانون به نظام «۳-۳-۵-۱» تبدیل خواهد شد.

تنظیم تقویم آموزشی بر اساس اقلیم

عظیمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه در بخشی از طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به تغییر نظام آموزشی با توجه به اقلیم جغرافیایی می‌پردازد، گفت: در بخشی از طرح یاد شده به اختیار وزارت آموزش و پرورش برای تنظیم تقویم آموزشی متناسب با شرایط اقلیمی هر استان و شهرستان تصمیم گیری می‌شود که بر این اساس، شورا‌های آموزش و پرورش در استان‌ها می‌توانند زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان در مدارس را با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوایی و اجتماعی منطقه تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش انعطاف و چابک‌سازی نظام آموزشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اهمیت نظارت بر محتوای کتب درسی در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: کمیسیون آموزش معتقد است واگذاری چاپ و توزیع کتاب‌های درسی به بخش غیردولتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و کاهش کیفیت شود؛ خوشبختانه این موضوع با حذف ماده مربوطه برطرف شد و روند فعلی ادامه خواهد داشت؛ بدین معنا که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت تدوین محتوا را برعهده دارد و چاپ از طریق شرکت‌های وابسته به وزارتخانه انجام می‌شود. همچنین مقرر شد وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش در تأمین کاغذ و امکانات مورد نیاز شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این طرح در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت و در جلسه سه‌شنبه این هفته جاری، فصل چهارم طرح که مربوط به تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش است، بررسی می‌شود. هدف نهایی کمیسیون این است که طرح پس از تکمیل و تصویب نهایی، در صحن علنی مجلس مطرح و تبدیل به قانونی کارآمد برای تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تقویم آموزشی سن ورود مدرسه کاهش سن آموزش رسمی
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش و دفتر!
قهرمان‌بازی همشاگردی‌ها روی پرده نقره‌ای/پنج‌فیلم ایرانی که مدرسه در آن‌ها موضوعیت دارد
دختران شین‌آبادی/۵ دولت از پس درمان ۱۰ دختر برنیامدند! + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
شما همین وضع موجود را مدیریت کنید نیاز به تغییر نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
سلام بچه 5ساله بلد نیست مداد درست دست بگیره چه برسه که بره باسوادبشه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۵ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۰ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aL5
tabnak.ir/005aL5