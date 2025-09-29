شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری

کمکهزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام مرخصی زایمان به بیمهشدگان زن واجد شرایط پرداخت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف از اجرای این طرح، حمایت از زنان شاغل در دوران حساس بارداری و پس از زایمان است.بیمهشدگان زن میتوانند با ارائه گواهی ولادت، شناسنامه نوزاد و مادر از این مزایا بهرهمند شوند. زنانی که در یک سال پیش از زایمان حداقل ۶۰ روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، در مدت مرخصی بارداری شاغل نبوده و حقوقی دریافت نکرده باشند و در زمان آغاز استراحت در وضعیت اشتغال یا مرخصی استحقاقی قرار داشته باشند، مشمول دریافت این حمایت خواهند شد.
روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری
میزان کمکهزینه بارداری معادل دو سوم آخرین حقوق یا مزد بیمهشده است که بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول بیمه در ۹۰ روز پیش از مرخصی محاسبه میشود. این مبلغ کل مبالغ مشمول کسر حقبیمه که بیمهشده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع میشود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمهشده در این مدت تقسیم میشود.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۰، مدت مرخصی زایمان و شیردهی از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است که سه ماه آن باید پس از زایمان سپری شود. همچنین مدت مرخصی برای زایمان دوقلو ۹ ماه و برای سهقلو یا بیشتر یک سال تعیین شده است.در صورت بروز عوارض بارداری که سلامت مادر یا فرزند را تهدید کند، با تأیید پزشک معالج و شورای پزشکی سازمان، غرامت دستمزد ایام استراحت پزشکی نیز پرداخت خواهد شد.
برای دریافت این مزایا، بیمهشدگان باید گواهی پزشک معالج، تأیید مراجع پزشکی مربوطه و مدارک هویتی مادر و نوزاد را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.مدت استفاده از غرامت دستمزد بارداری جزو سوابق بیمهای زنان محسوب میشود و در صورتی که بیمهشده پیش از زایمان به دلیل بیماری دیگری نیازمند مرخصی استعلاجی باشد، این مدت از مرخصی ۹ ماهه زایمان کسر نخواهد شد.