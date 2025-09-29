En
حضور رئیس جهمور در مراسم روز آتش‌نشانی

رئیس جمهور کشورمان در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۲۴
500 بازدید

حضور رئیس جهمور در مراسم روز آتش‌نشانی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی حضور یافت و ضمن تقدیر از آتش نشان های نمونه، به ایراد سخنرانی پرداخت.

