رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: محدودیت عرضه و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت برنج شده است، درحالیکه افزایش واردات برنج پاکستانی منجر به تنظیم بازار می‌شود.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: سامانه بازارگاه که اخیرا احیا کردند، سامانه مازاد است. وزارت جهاد الزام کرده که واردکننده کالا را باید در بازارگاه بارگزاری و فعال اقتصادی از بازارگاه خریداری کند، ولی متاسفانه عکس آن عمل می شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به گفته وی، واردکننده که کالا را می آورد، خرید آن را از بازارگاه خود برای مشتری انجام می دهد که این موضوع رانت قبل را به همراه دارد، پیشنهاد ما این بود که واردکننده اجازه عرضه نداشته باشد و خروج کالا از گمرک در اختیار متولیان صنف قرار بگیرد.

کنگری ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات برنج، نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش سوداگری می شود. گفتنی است عدم واردات برنج پاکستانی و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت شده است، درحالیکه حذف انحصار آرامش بازار را به همراه دارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی را 59 هزار و 800 تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنج هندی با نرخ 55 هزارتومان عرضه می شود، اما در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر 95 هزار تومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

وی قیمت هرکیلو برنج ایرانی را 190 تا 320 هزارتومان اعلام کرد و گفت: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج را در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از 86 هزار تومان به 55 هزار تومان کاهش یافت.