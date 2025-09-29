En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برنج‌های پاکستانی قیمت ها را شکست!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: محدودیت عرضه و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت برنج شده است، درحالیکه افزایش واردات برنج پاکستانی منجر به تنظیم بازار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۱۴
| |
1661 بازدید
|
۹
برنج‌های پاکستانی قیمت ها را شکست!

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: سامانه بازارگاه که اخیرا احیا کردند، سامانه مازاد است. وزارت جهاد الزام کرده که واردکننده کالا را باید در بازارگاه بارگزاری و فعال اقتصادی از بازارگاه خریداری کند، ولی متاسفانه عکس آن عمل می شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به گفته وی، واردکننده که کالا را می آورد، خرید آن را از بازارگاه خود برای مشتری انجام می دهد که این موضوع رانت قبل را به همراه دارد، پیشنهاد ما این بود که واردکننده اجازه عرضه نداشته باشد و خروج کالا از گمرک در اختیار متولیان صنف قرار بگیرد.

کنگری ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات برنج، نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش سوداگری می شود. گفتنی است عدم واردات برنج پاکستانی و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت شده است، درحالیکه حذف انحصار آرامش بازار را به همراه دارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی را 59 هزار و 800 تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنج هندی با نرخ 55 هزارتومان عرضه می شود، اما در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر 95 هزار تومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

وی قیمت هرکیلو برنج ایرانی را 190 تا 320 هزارتومان اعلام کرد و گفت: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج را در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از 86 هزار تومان به 55 هزار تومان کاهش یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا کنگری مواد غذایی قیمت برنج عرضه تقاضا نرخ ارز برنج پاکستانی نوسان قیمت واردات برنج
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت‌گذاری دستوری هیچ محصولی را نجات نداده/ دولت هنوز برنجی خریداری نکرده است
تلاطم در بازار برنج به‌‌‌دلیل بی‌تدبیری دولت در واردات و قیمت‌گذاری است
تکذیب افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی
قیمت انواع برنج در بازار مهر ۱۴۰۰
مسكن مهر پاييزي؛ نوشداروي پس از مرگ سهراب
۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور رسوب شد
قیمت برنج هندی و پاکستانی کیلویی چند؟
سناریویی که برای گرانی برنج نوشته شد!
توزیع برنج ۵۰ هزار تومانی در بازار
برنج پاکستانی، صدرنشین افزایش قیمت در اردیبهشت
قیمت برنج پاکستانی و هندی کیلویی چند؟
دلایل افزایش ۳۸ درصدی قیمت برنج ایرانی / گرانی ۳۰ تا ۹۰ درصدی برخی اقلام خوراکی طی ۵ ماه
قیمت جدید برنج هندی و پاکستانی اعلام شد
قیمت واقعی برنج ایرانی اعلام شد
قیمت رسمی انواع برنج در بازار
سیگنال دلاری به بورس
قیمت پروازی برنج پاکستانی
مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟
ممنوعیت واردات برنج لغو شد
تکرار سناریوی گرانی گوشت برای برنج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Czechia
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
4
20
پاسخ
تازه الان روز خوشمان است برنج ایرانی که از سفره ها رفت چند وقت دیگر اصلا برنج نمیتوانیم بخوریم که بود که میگفت پول نفت بر سر سفره ها باید دیده بشود؟ این بلا را معجزه هزارسوم احمدی نژاد بر سرمان آورد بیست سال کشور را در این ورطه انداخت خدا ازش نگذرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
حرف حساب جواب ندارد. تمام بدبختی گرفتاری امروز ما محصول رای اشتباهی است بیست سال پیش به احمدی نژاد دادند و اداره کشور از مسیر عقل و منطق خارج شد
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
بخاطر چهل و پنچ هزار تومن
دلار هشتصد تومنی شد صد و ده هزار تومن
ناشناس
| Italy |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
اگر سال 1384 احمدی نژاد رییس جمهور نمیشد الان با همه دنیا ارتباط داشتیم تحریم هم نبودیم گرفتار این وضعیت نبودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
5
پاسخ
خوب وارد کنید حداقل 3میلیون تن وارد کنید تا چین همشه نخریده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
با كدام ارز ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
5
پاسخ
چرا کشاورز محصولش وارد بازار نمیکنه 20:30دیشب چرا محتکر باید همشه یکجا بخره باید مثل گندم نظارت بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
5
پاسخ
به بهانه حمایت از تولید داخلی، مجلس یک قانون مسخره ای رو تصویب کرد که ممنوعیت واردات برنج خارجی رو در چند ماه از سال سبب میشه
امسال کشاورز های زحمت کش و زرنگ و دلالان مفتخور از این قانون نهایت سوء استفاده رو کردن. برنج داخلی رو انبار کردن دولت هم طبق قانون نمیتونه واردات و عرضه برنج خارجی رو انجام بده و سبب کمبود مصنوعی برنج در بازار شد که مردم رو دچار اذیت و آزار کرد.
یک نمونه از قانون های مسخره که مسخره بودنش آشکار شد.
شاپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
گازوییل سیصد تومان و بنزین سه هزار تومان و آب و برق مفت ولی تولیدات گرانتر از خارجی.برنج،خودرو و ....باید ساختار اقتصادی تغییر کند.باید قیمت سوخت واقعی شود چون در این روند افراد بسیاری الکی پولدار میشوند و مصرف کننده و کشور در زیان دایمی.قاچاق کالا دایمی است چونکه کالاهای ایرانی بسیار گرانتر از خارجی هستند.خارجیها با گازوییل صد و بیست هزار تومنی و بنزین صد و سی هزار تومنی تولید میکنند ولی ارزانتر از ایرانی تولید میکنند.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۱۵ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۷ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۰ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aKo
tabnak.ir/005aKo