جزئیات جدید از نحوه قتل و آزار جنسی ایلیا ۹ ساله

عموی ایلیا گفت: شدت آسیب وارده به ایلیا به قدری زیاد بوده که وقتی برای جواز کفن و دفن به پزشکی قانونی مراجعه کردم، پزشکی که هر روز شاهد اتفاقات ناگوار است و به آن شرایط عادت دارد، اشک می‌ریخت و می‌گفت نمی‌تواند از جزییات اتفاقاتی که افتاده توضیح دهد.

شهریور ماه، کیفرخواست متهم پرونده قتل «ایلیا زاد‌حسین» صادر شده است. متهم به قتل در حال حاضر در زندان لاکان رشت به‌سر می‌برد و به زودی در جلسات دادگاه حاضر خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، جمعه هفدهم مرداد ماه امسال، خبر مفقودی پسربچه‌ای ۹ ساله در رشت منتشر و دو روز بعد جسد او در اطراف شهر کشف می‌شود. پلیس به مردی ۳۸ ساله مظنون شده و او را بازداشت می‌کند. متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف می‌کند.

«علیرضا حدادی» رییس پلیس آگاهی گیلان، این جنایت را یکی از پرونده‌های تلخ و پیچیده توصیف کرده و گفته است: «تحقیقات جنایی برای کشف جزییات دقیق‌تر و بررسی احتمالی ارتباط متهم با جرایم مشابه ادامه دارد.»

عموی ایلیا زادحسین در مورد جرایم مشابه متهم به «اعتماد» می‌گوید: متهم قبل از این حادثه نیز پرونده‌هایی با عنوان آزار و اذیت جنسی کودکان داشته است.

نحوه به قتل رساندن ایلیا به قدری فجیع بوده که افسر پرونده جزییات ماجرا را برای ما توصیف نکرده است. روزی که جسد ایلیا را در پزشکی قانونی دیدم...» (عموی این کودک ۹ ساله جزییاتی در مورد مشاهده وضعیت دلخراش جسد ایلیا تعریف می‌کند که نویسنده بنا به دلایلی از نوشتن آن صرف‌نظر کرده است).

او در ادامه می‌گوید: «وقتی خبر قتل ایلیا رسانه‌ای می‌شود، یک بنده خدایی با من تماس می‌گیرد و می‌گوید که متهم راننده سرویس باشگاه فرزندش بوده و فرزندش پس از وایرال شدن خبر مربوط به آزار و اذیت جنسی و قتل ایلیا به آنها گفته این فرد با او هم چنین کاری کرده و بار‌ها تهدیدش کرده که اگر به کسی حرفی بزند او را خواهد کشت. من این خانواده را به اداره آگاهی وصل کردم و حالا دیگر از این خانواده خبری ندارم که شکایتی مبنی بر این موضوع ثبت کرده‌اند یا نه!»

احتمال ۹۹ درصد در اولین جلسه رسیدگی رای متهم صادر شود

عموی ایلیا در مورد آخرین وضعیت پرونده به «اعتماد» می‌گوید: «در برگه ابلاغیه‌ای که چند روز پیش دریافت کردیم در مورد اتهامات متهم قید شده است: آدم‌ربایی، کودک آزاری، تجاوز و قتل. با این حال حدود دو هفته پس از این ابلاغیه اولین جلسه رسیدگی به پرونده اعلام می‌شود. پرونده متهم خیلی سنگین است؛ ما سه وکیل تعیین کردیم. یکی از وکلایمان به ما اعلام کرده که پرونده متهم به قدری سنگین است که احتمال ۹۹درصد در همان اولین جلسه رسیدگی حکم او صادر شود. این حکم برای تایید به دیوان عالی ارجاع می‌شود و تا تایید دیوان کمی زمان خواهد برد. من با افسر پرونده بار‌ها صحبت کرده‌ام، اما او جزییات ماجرا را برای ما تعریف نمی‌کند؛ افسر پرونده یک بار به من گفت اگر مو به موی اعترافات متهم را برایتان تعریف کنم شاید به مرز جنون برسید.»

او در مورد متهم به قتل می‌گوید: «تا جایی که من شنیده‌ام این فرد به کودکان گرایش جنسی داشته و چندین کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. وقایع در پرونده قتل ایلیا به قدری فجیع بوده که قاضی به هر سه وکیل ما اعلام کرده تحت هیچ شرایطی جزییات حادثه نباید به گوش اولیای دم برسد. پدر و مادر ایلیا به لحاظ روحی در وضعیت خوبی نیستند و جزییات ماجرا جز آسیب بیشتر برای خانواده چیزی ندارد، به همین خاطر نه افسر پرونده و نه وکلای‌مان از جزییات حادثه و اعترافات متهم به ما کلامی نگفته‌اند. متهم حدود ۳۸ سال دارد و مجرد است. همان شب که پلیس او را بازداشت کرد، پدر و مادرش به اداره پلیس مراجعه کردند، اما از ما دلجویی نکردند. حتی پدر متهم به ماموران می‌گفت که ایثارگر است و نباید پسرش را بازداشت کنند؛ این درحالی است که متهم چهار پرونده مشابه با اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان داشته است. پدر این فرد باوجود اینکه می‌دانست پسرش پرونده‌های مشابه دارد، اما از او دفاع می‌کرد. حداقل کاری که پدر متهم می‌توانست انجام دهد این بود که از پسرش دفاع نکند، چون امثال پدر متهم ایثار کردند که کشور جای امن‌تر و راحت‌تری باشد.»

انگیزه متهم فقط کودک‌آزاری و آزارجنسی بوده است

عموی ایلیا در پاسخ به این سوال که گوشی موبایل ایلیا دو کوچه پایین‌تر از خانه‌شان کشف شده در نتیجه نمی‌توان گفت انگیزه متهم سرقت بوده، می‌گوید: «انگیزه متهم فقط کودک آزاری و آزار جنسی بوده و قبل از این اتفاق هم در همین راستا برای متهم پرونده تشکیل شده است. شدت آسیب وارده به ایلیا به قدری زیاد بوده که وقتی برای جواز کفن و دفن به پزشکی قانونی مراجعه کردم، پزشکی که هر روز شاهد اتفاقات ناگوار است و به آن شرایط عادت دارد، اشک می‌ریخت و می‌گفت نمی‌تواند از جزییات اتفاقاتی که افتاده توضیح دهد. حتی در پزشکی قانونی به من اعلام کردند جواب نهایی را به ما نخواهند داد و نتیجه را مستقیم به اداره آگاهی یا دادگاه ارجاع می‌دهند.»

او همچنین در مورد اعترافات اولیه متهم در اداره آگاهی و وضعیت نگهداری او می‌گوید: «متهم در بازجویی‌های اولیه به ربودن، تجاوز و قتل ایلیا اعتراف کرده و گفته دچار جنون آنی شده است، اما این موضوع صحت ندارد و او با این حرف می‌خواسته خود را از مسوولیت کیفری نجات دهد. سلامت روان او توسط پزشکی قانونی تایید شده است. متهم در حال حاضر در زندان لاکان رشت در بند انفرادی به‌سر می‌برد. تا جایی که من شنیده‌ام زندانیانی که در زندان لاکان حبس هستند، گفته‌اند اگر این فرد به داخل زندان وارد شود ما او را زنده نمی‌گذاریم؛ می‌خواهم بگویم حتی زندانیانی که در آن زندان با اتهاماتی همچون قتل و ... به‌سر می‌برند هم اقدامات این متهم را نمی‌پذیرند. طرف حساب این پرونده صرفا اولیای دم نیستند، بلکه مردم هستند. اصلا فرض کنیم خانواده متهم به ما مراجعه کنند، چه می‌خواهند بگویند! یا اصلا متهم بخشیده و آزاد شود... از زندان بیرون بیاید که چه کار کند؟!»

شب حادثه

حوالی ساعت ۸ شب شانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴، ایلیا زادحسین، کودک ۹ ساله برای بازی از خانه‌شان واقع در شهرک حمیدیان رشت خارج می‌شود و دیگر از او خبری نمی‌شود. یک ساعت پس از مفقودی، تلفن همراه او دو کوچه بالاتر پیدا می‌شود. با اعلام مفقودی به پلیس، جست‌وجوی گسترده آغاز می‌شود و پلیس به مردی ۳۸ ساله مظنون می‌شود و او را بازداشت می‌کند. دو روز بعد پیکر بی‌جان ایلیا در اطراف شهر پیدا می‌شود. پلیس در بازرسی گوشی متهم، تصاویر کودکان دیگری را هم کشف می‌کند. رییس پلیس آگاهی گیلان در همین راستا اعلام کرده است: «روز جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۹ ساله در شهر رشت، رسیدگی به موضوع در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت. پلیس به یک مرد ۳۸ ساله که نصاب ماهواره و سرویس کار آژانس بوده، مظنون و با هماهنگی قضایی نامبرده دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل می‌شود. جسد بی‌جان این پسر بچه ۹ ساله در یکی از مناطق حاشیه شهر رشت پیدا می‌شود. مظنون سابقه دستگیری به عناوین مجرمانه مختلف دارد. تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد و نتایج به فوریت اطلاع‌رسانی خواهد شد.» این درحالی است که هنوز پلیس اطلاعات جدیدی از سوابق متهم و جزییات اعترافات او منتشر نکرده است.