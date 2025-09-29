چین در تازهترین دستاورد خود در حوزه انرژیهای پاک، از بزرگترین و قدرتمندترین توربین بادی هوایی جهان با نام S۱۵۰۰ رونمایی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این سامانه پیشرفته توسط شرکت SAWES Energy Technology با همکاری دانشگاه «تسینگهوا» و مؤسسه علوم هوافضای چین توسعه یافته و اخیراً نخستین پرواز موفق خود را در منطقه صحرایی هامی در استان سینکیانگ انجام داده است.توربین هوابرد S۱۵۰۰ از طریق یک پوسته پر از هلیوم در آسمان معلق میماند و بهجای برجهای فلزی عظیم، با کابلهایی به زمین متصل میشود.
این ساختار سبک اما قدرتمند، در آزمایش اخیر خود توانست برق در مقیاس مگاواتی تولید کند؛ موفقیتی که به گفته کارشناسان، میتواند آغازگر فصل جدیدی در تولید انرژی بادی در ارتفاعات بالا باشد.این توربین عظیم حدود ۶۰ متر طول و ۴۰ متر عرض و ارتفاع دارد و شامل ۱۲ ژنراتور مستقل است که هرکدام توان تولید حدود ۱۰۰ کیلووات را دارند.
طراحان آن میگویند، دستگاه S۱۵۰۰ قادر است هزینه تولید برق را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و مصرف مصالح سازهای را تا ۴۰ درصد پایین بیاورد.چین در مسیر توسعه این فناوری، پیشتر مدلهای کوچکتری همچون S۵۰۰ و S۱۰۰۰ را با توان تولید ۵۰ و ۱۰۰ کیلووات آزمایش کرده بود.
اکنون نسخه جدید، نشان میدهد این کشور به مرحله تجاریسازی توربینهای بادی هوایی نزدیک شده و طبق اعلام منابع رسمی، تولید انبوه آن از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.به گفته ناظران بینالمللی، استفاده از توربینهای بادی هوایی میتواند انقلاب تازهای در تولید برق تجدیدپذیر ایجاد کند؛ زیرا بادهای ارتفاع بالا پایدارتر و قدرتمندتر از بادهای سطح زمین هستند.
همچنین قابلیت جابجایی سریع این توربینها، آنها را برای تأمین انرژی در مناطق دورافتاده، جزایر یا مناطق آسیبدیده از بلایای طبیعی ایدهآل میکند.این دستاورد تازه، چین را در مسیر تبدیل شدن به رهبر جهانی در فناوریهای نوین انرژی بادی قرار داده و چشمانداز جدیدی از آینده انرژیهای سبز را در آسمان گشوده است.
