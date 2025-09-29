پیش بینی وضع هوا برای امروز دوشنبه

به گزارش تابناک؛ امروز در استان‌های گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات البرز باران و وزش باد شدید موقتی ادامه دارد.

دریای خزر و خلیج فارس امروز مواج خواهد بود.

کاهش دما در نیمه شمالی و فلات مرکزی کشور طی روزهای پایانی هفته

طی روزهای پایانی هفته، بسیاری از مناطق استان‌های نیمه شمالی و فلات مرکزی کشور با کاهش دمای هوا مواجه خواهند شد.

این تغییر دما موجب تجربه هوای خنک‌تر از حد معمول و حال و هوای پاییزی در این مناطق خواهد شد و انتظار می‌رود که دمای هوا بین ۳ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

با این حال، این توده هوای خنک تأثیر قابل توجهی بر استان‌های دامنه‌های زاگرس و مناطق جنوبی کشور نخواهد داشت و این نواحی همچنان هوای گرم‌تر از نرمال را تجربه خواهند کرد.

بنابراین کاهش دما بیشتر محدود به نیمه شمالی و مرکزی کشور خواهد بود و سایر مناطق تغییر قابل توجهی در دمای هوا نخواهند داشت.