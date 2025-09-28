نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها

وزیر امور خارجه در رد اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، به همتایان سایر کشورها نامه نوشت.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همتایان خود از سایر کشورها، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت از طریق سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را مردود و غیرقانونی خواند.

در این نامه که خطاب به وزرای خارجه کشورها ارسال شده، تأکید گردیده است که ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان کاملاً بی‌پایه و باطل بوده و هیچ مبنای حقوقی ندارند. عراقچی خاطرنشان کرده است که چنین اقداماتی نه تنها با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ در تعارض است، بلکه حایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چندجانبه را به شدت تضعیف می‌کند.

🔹وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه یادآور شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آراء تصویب شد و بر اساس آن، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت راجع به برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافت و چارچوبی مشخص و زمان‌بندی‌شده برای پایان دائمی تمامی محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) تعیین گردید.

🔹وی تأکید کرده است هیچ کشوری یا گروهی از کشورها اختیار یکجانبه برای تغییر یا تفسیر مجدد مفاد این قطعنامه ندارد.

🔹عراقچی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض مستمر تعهدات از سوی سه کشور اروپایی، تصریح کرده است که این کشورها فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ هستند و ادعای آنها در این‌خصوص متناقض و بی‌اساس است. وی همچنین آغاز فرآیند موسوم به «پس‌گشت» از سوی سه کشور اروپایی را مغایر با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و افزود پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده به شورای امنیت نیز آشکارا با مفاد قطعنامه مذکور مغایرت داشته است.

🔹در این نامه آمده است که هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته صورت نگرفته و تلاش کشورهای مزبور در واقع بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

🔹عراقچی هشدار داده است که چنین اقداماتی جایگاه شورای امنیت را تضعیف و رژیم جهانی منع اشاعه هسته‌ای را مخدوش می‌سازد.

🔹وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که نه ایران و نه هیچ دولت عضو سازمان ملل متحد هیچ الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیرقانونی ندارند و بالعکس، شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب خواهد شد. وی همچنین یادآور شده است که همه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به طور دائم منقضی خواهند شد و هر تحرکی برای تمدید یا احیای آن‌ها، از سوی ایران و کشورهای صلح‌دوست و پایبند به حاکمیت قانون، به رسمیت شناخته نخواهد شد.

🔹عراقچی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی و تعامل سازنده نشان داده است، تصریح کرد ایران به دفاع قاطع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع خود ادامه خواهد داد.

🔹وی در پایان از دولت‌های مخاطب خواسته است تا هرگونه ادعای مربوط به احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را مردود دانسته، از درج چنین تدابیر غیرقانونی در سیاست‌ها و قوانین داخلی خود اجتناب ورزند و سایر کشورها را به پاسداشت چندجانبه‌گرایی و مقابله با سوءاستفاده‌ از نهادهای بین‌المللی تشویق نمایند.