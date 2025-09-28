به گزارش تابناک، آکسیوس جزئیات طرح ترامپ برای غزه را منتشر کرد. ترامپ قرار است اصول ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه را به رهبران عرب ارائه کند
بنا بر این گزارش، اصول اصلی توافق عبارتند از:
• آزادی همه گروگانهای باقیمانده ظرف ۴۸ ساعت پس از آتشبس.
• آتشبس دائمی.
• عقبنشینی تدریجی اسرائیل از کل نوار غزه.
• آزادی حدود ۲۵۰ زندانی فلسطینی که به خاطر کشتن اسرائیلیها به حبس ابد محکوم شدهاند و حدود ۲۰۰۰ فلسطینی که از ۷ اکتبر در غزه بازداشت شدهاند.
• برنامه پس از جنگ که شامل مکانیزم حکومتی در غزه بدون حماس است. این شامل هیئت بینالمللی و عربی با نمایندهای از تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت تکنوکرات فلسطینیهای مستقل در غزه خواهد بود.
• نیروی امنیتی که شامل فلسطینیها و همچنین سربازانی از کشورهای عربی و مسلمان خواهد بود.
• تأمین مالی از کشورهای عربی و مسلمان برای اداره جدید در غزه و برای بازسازی و توسعه این منطقه.
• مشارکت محدود تشکیلات خودگردان فلسطین در مکانیزم حکومتی جدید در غزه.
• فرایند خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه که شامل نابودی تمام سلاحهای سنگین و تونلهای باقیمانده است.
• عدم الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل و عدم الحاق یا اشغال بخشهایی از غزه.
• تعهد اسرائیل به عدم حمله مجدد به قطر در آینده.
• مسیر قابل اعتماد آینده برای «دولت فلسطین» پس از اصلاحات قابل توجه در تشکیلات خودگردان فلسطین.
