En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
محسن رضایی:

باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد

فرمانده اسبق سپاه گفت: اسنپ‌بک بیش از آنکه تهدیدی برای ایران باشد، شکست بزرگی برای اعتبار اروپا در عرصه سیاست خارجی است.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۴۳
| |
858 بازدید
باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد

به گزارش تابناک، سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با انتقاد از رفتار آمریکا و اروپا در موضوع برجام و قطعنامه‌های اخیر آژانس، گفت: اسنپ‌بک در واقع پایان سیاست خارجی اروپا در عرصه بین‌الملل است، چرا که این اقدام به‌قدری افتضاح و مضحک است که ابعاد آن اگر به‌طور کامل بیان شود، همه متوجه خواهند شد اتفاق مهمی در سیاست خارجی اروپا رخ داده است.

سرلشکر رضایی با اشاره به توافق ایران با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: اروپایی‌ها به ما گفته بودند اگر این توافق انجام شود، اسنپ‌بک اجرا نخواهد شد، اما پس از امضای توافق توسط عراقچی در قاهره، آمریکایی‌ها به اروپایی‌ها فشار آوردند و عملاً زیر قول خود زدند.

وی افزود: حتی در مرحله دوم نیز که با مشورت چین و روسیه تغییراتی در قطعنامه داده شد و اروپایی‌ها بار دیگر قول همراهی دادند، آمریکا تنها ۲۴ ساعت پیش از رأی‌گیری، فرانسه، آلمان و انگلیس را وادار کرد از توافق عقب‌نشینی کنند.

اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد

سرلشکر رضایی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد و تحت فشار آمریکا بارها از تعهدات خود عقب نشسته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر غیرقانونی بودن فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک گفت: این سازوکار زمانی می‌توانست به کار گرفته شود که ایران به تعهداتش عمل نکرده باشد، در حالی که ما از بیست سال پیش تاکنون همواره تحت بازرسی‌های آژانس بوده‌ایم و هیچ انحرافی نداشته‌ایم.

سرلشکر رضایی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برجام به همه تعهدات خود پایبند بود، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد. به همین دلیل، استناد به اسنپ‌بک وجاهت حقوقی ندارد و همان‌طور که چین و روسیه نیز اعلام کرده‌اند، این اقدام غیرقانونی و غیرمشروع است.

وی با اشاره به ناکامی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: اگر آنها در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران شکست نمی‌خوردند، سراغ اسنپ‌بک نمی‌رفتند. همین نشان می‌دهد که این اقدام سند شکست راهبردی دشمن در ماه‌های اخیر در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است.

رضایی همچنین تأکید کرد: اروپا استقلال نیم‌بند خود را هم از دست داده و امروز کاملاً در امتداد سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند.

فرمانده اسبق سپاه افزود: این وضعیت شکست سیاست خارجی اروپا در صحنه بین‌الملل را به‌خوبی آشکار می‌سازد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح توان و محدودیت‌های اجرایی تحریم‌های قطعنامه‌ای گفت که بخش عمده تحریم‌ها یا قابل خنثی‌سازی هستند و یا در عمل قابلیت اجرا ندارند.

در اوج فشارها فروش نفت ایران از ۲۰ میلیارد دلار به بالای ۵۰–۶۰ میلیارد دلار رسیده است
سرلشکر رضایی با اشاره به تجربه ایران در دوران تحریم گفت: ما نشان دادیم حتی در اوج فشارها فروش نفت ایران از حدود ۲۰ میلیارد دلار به بالای ۵۰–۶۰ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین بسیاری از تحریم‌ها را می‌توان خنثی کرد.

وی افزود: برخی بندهای قطعنامه از جمله درخواست بازرسی کشتی‌ها در عمل قابل اجرا نیست، زیرا کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه آن را قبول ندارند و عملاً حاضر به همکاری برای اجرای چنین تحریم‌هایی نیستند.

سرلشکر رضایی تصریح کرد: براساس بررسی‌های دستگاه‌های مسئول، کمتر از سه درصد از مفاد قطعنامه قابلیت اجرایی دارند: برای آن سه درصد هم از مدت‌ها قبل در ستاد مقابله با تحریم‌ها به ریاست معاون اول، آقای عارف و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نشست گذاشته و تدابیر لازم اندیشیده شده است.

وی درباره مدت‌زمان تأثیرگذاری تحریم‌ها گفت: اثر این تحریم‌ها عمدتاً روانی است و بین سه تا نه ماه متغیر است؛ پیش‌بینی ما این است که اثر واقعی بیشتر در بازه سه تا چهار ماه خواهد بود و نهایتاً تا نه ماه می‌تواند ادامه یابد، اما ماهیت آن روانی است.

رضایی تأکید کرد: مواجهه با تحریم‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری نهادهای ذی‌ربط است تا آثار عملی تحریم‌ها کاهش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه مذاکرات ایران با آمریکا و اروپا گفت: دیپلماسی جمهوری اسلامی باید نسبت به کشورهایی که ماهیت آنها آشکار شده تغییر کند و روش مذاکره نیز متحول شود.

سرلشکر رضایی با یادآوری ارسال نامه مکتوب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به رهبر انقلاب اسلامی اظهار داشت: ترامپ در حالی پیشنهاد مذاکره داده بود که بدترین و شرورترین رئیس‌جمهور آمریکا بود و شهید سلیمانی و همرزمانش را به شهادت رساند. با وجود این، جمهوری اسلامی برای مذاکره اقدام کرد اما نتیجه آن آغاز جنگ و فشارهای بیشتر شد.

سرلشکر رضایی تأکید کرد: دیپلماسی سنتی با چنین کشورهایی نباید ادامه پیدا کند. مذاکره باید در خدمت میدان باشد و اولویت با میدان است. دوران مذاکره برای مذاکره تمام شده است.

وی افزود: من با اصل مذاکره مخالف نیستم، اما مذاکره‌ای که موجب تقویت میدان شود قابل پذیرش است. باید روش مذاکره تغییر کند تا در راستای پیشبرد اهداف و افزایش قدرت کشور عمل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر لزوم بازتعریف خطوط قرمز ایران در سیاست خارجی گفت: جمهوری اسلامی حسن نیت خود را به آمریکا و اروپا نشان داده و دیگر دلیلی برای ورود به مذاکرات بی‌نتیجه وجود ندارد.

وی در سخنانی تصریح کرد: ما نشان دادیم واقعاً دنبال مدیریت جنگ بودیم و از گسترش آن جلوگیری کردیم. حتی بیش از ۳۰ درصد توان خود را به کار نگرفتیم. حالا باید خطوط قرمز جدیدی را تعریف کنیم. مذاکره نه به هر شکل، نه به هر قیمتی و نه بدون شرط پذیرفتنی است.

رضایی با بیان اینکه هرگونه مذاکره باید همراه با پیش‌فرض‌های روشن باشد، افزود: اگر وارد مذاکره شدیم، به هیچ وجه نباید از ابزار نظامی علیه ایران استفاده شود. در غیر این صورت، مقابله به مثل خواهیم کرد؛ نه تنها با اسرائیل، بلکه با اهداف آمریکا در منطقه نیز.

وی تأکید کرد: مذاکره برای فرصت دادن به اسرائیل یا تقویت آن قابل قبول نیست. اگر چنین شود، به محض آغاز جنگ از سوی اسرائیل، ما با آمریکا هم وارد جنگ خواهیم شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: من معتقدم مذاکره نباید قطع شود، اما چارچوب‌های جدید لازم است. تعیین این چارچوب‌ها بر عهده وزارت امور خارجه و مسئولان ذی‌ربط است و من صرفاً بر لزوم تغییر رویکرد تأکید دارم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه آمریکا شورای امنیت اسنپ بک بازگشت تحریم ها مذاکره خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
محسن رضایی: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه مرتب زیر موشک بود
بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اقدام اروپا و آمریکا
طرح فوری مجلس درباره NPT چگونه تدوین شد؟ / دولت موافق است؟
بیانیه سازمان ملل درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
تأثیر کاهش مکانیسم ماشه با گذر زمان
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱
لاوروف درباره اسنپ‌بک به گوترش نامه نوشت
عراقچی: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد و اروپا آن را به خاک سپرد
خوشحالی زلنسکی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران!
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتفاقی عجیب در مجمع یک شرکت معدنی بزرگ / مدیریت «شرکت‌های طلایی» به چه کسانی می‌رسد؟
روایت خبرنگار آمریکایی از جلسه با پزشکیان
چرا سرلشکر موسوی لباس سپاه بر تن کرد؟ + عکس
قصه مرد اسرائیلی ضداسرائیل که صهیونیست‌ها دستگیرش می‌کنند/دوستان فلسطینی‌ام منتظرم هستند!
آیا نتانیاهو محل اورانیوم غنی شده ایران را می‌داند؟
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت
پخش زنده قتل و شکنجه در آرژانتین
اروپایی‌ها گفته بودند به قطعنامه چین و روسیه رای می‌دهند اما...
انتشار جزئیاتی از طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای غزه
باید روش مذاکره را تغییر دهیم / اروپا استقلالی در سیاست خارجی ندارد
حرکت استراتژیک ایران بعد از مکانیسم ماشه
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
۵۸ درصد از خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJf
tabnak.ir/005aJf