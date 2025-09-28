به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، بازار سهام در دومین روز کاری هفته توانست بار دیگر خود را در موقعیت صعودی تثبیت کند. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ با جهشی ۶۱ هزار و ۸۴۷ واحدی معادل ۲.۴ درصد به سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۷۳ واحد رسید؛ سطحی که طی هفتههای پرنوسان اخیر کمتر قابل تصور بود.
شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱۴ هزار و ۵۱۱ واحدی تا ارتفاع ۷۹۴ هزار و ۵۹۶ واحد پیش رفت و به خوبی نشان داد که جریان مثبت تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بسیاری از گروهها نیز توانستند روندی همسو با شاخص کل را تجربه کنند. ارزش بازار بورس تهران نیز با عبور از ۷۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به سمت سهام شرکتهای بزرگ جلب کرد.
ورود نقدینگی تازه و رشد معاملات
یکی از نکات مهم معاملات روز یکشنبه، ورود ۲ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار بود؛ رقمی که اهمیت آن در شرایطی دوچندان میشود که طی هفتههای اخیر اغلب خروج نقدینگی از سوی حقیقیها دیده میشد.
در کنار این موضوع، ارزش معاملات خرد شامل سهام و صندوقهای سهامی به حدود ۶ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان رسید که نشان از افزایش میل سرمایهگذاران به دادوستدهای پرریسکتر دارد.
بهترین روزهای ماههای اخیر
معاملات شنبه و یکشنبه تصویری متفاوت از بازار سرمایه ارائه داد؛ تصویری که برای بسیاری از فعالان بازار یادآور روزهای طلایی گذشته بود. در واقع، ترکیب رشد شاخصها، افزایش ارزش معاملات و بازگشت اعتماد حقیقیها یکی از بهترین شرایطی را رقم زد که سهامداران در ماههای اخیر حسرت آن را میخوردند.
همین مجموعه عوامل است که باعث شده پیشبینی بورس فردا با امید بیشتری صورت گیرد.
پیشبینی بورس فردا دوشنبه
با توجه به تحولات اخیر، انتظار میرود بازار دوشنبه ۷ مهر نیز در ادامه همین مسیر حرکت کند. به نظر میرسد فعالان بازار، اثرات احتمالی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه را پیشتر در قیمتها لحاظ کردهاند و همین موضوع باعث شده اکنون بازار با آرامش بیشتری به سمت رشد حرکت کند.
اگر ورود نقدینگی حقیقیها ادامه داشته باشد و ارزش معاملات باز هم افزایشی شود، میتوان انتظار داشت که شاخص کل در مسیر صعودی باقی بماند و بخشی از عقبماندگی ماههای گذشته را جبران کند.
نقش تعیینکننده ارزش معاملات
نکته کلیدی برای فردا، میزان ارزش معاملات خواهد بود. رشد شاخصها بدون همراهی ارزش و حجم معاملات چندان قابل اتکا نیست و بیشتر به جهشی موقتی شباهت دارد. اما اگر در روز دوشنبه ارزش معاملات از سطح فعلی نیز بالاتر برود، این موضوع میتواند نشانهای روشن از آغاز یک روند صعودی پایدار باشد.
بنابراین، نگاهها به تحرکات نقدینگی دوخته شده و سهامداران امیدوارند شاهد تثبیت این روند باشند. با این شرایط، پیشبینی بورس برای روز دوشنبه ادامه روند صعودی همراه با امیدواری به تداوم این جریان خواهد بود؛ روندی که در صورت تکرار، میتواند اعتماد از دست رفته سهامداران را بار دیگر به بازار سرمایه بازگرداند.
