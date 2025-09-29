نشانه های خطرناکی که هر خانم باید جدی بگیرد

علائم های خطرناکی در خانم ها وجود دارد که باید آنهارا بشناسید و سریعا نسبت به درمان آنها اقدام کنید تا دچار مشکلات بزرگتر نشوید.

سردرد، سرگیجه، خستگی و.. همه اینها علائم آزاردهنده‌ایی هستند که زنان پرمشغله اغلب نادیده می‌گیرند اما فراموش نکنید که شما بهتر از هرکسی بدن خود را می شناسید، پس به احساس خود توجه کنید چراکه هر یک از این علائم می تواند نشان دهنده یک مشکل اساسی باشد.

به گزارش تابناک به نقل از نمناک، مراجعه به پزشک مراقبت های اولیه و انجام معاینات منظم سلامت نقش کلیدی در سلامتی شما دارد، به خصوص اگر مشکلات مزمنی مانند دیابت، گلوکوم، فشار خون بالا یا بیماری قلبی عروقی دارید.

علائم عصبی

اگر سردرد شدید یا سردرد همراه با علائم عصبی را تجربه کردید، به پزشک مراجعه کنید. علائم عصبی که هرگز نباید نادیده بگیرید عبارتند از:

بی حسی

مور مور شدن

ضعف در یک طرف بدن

مشکل بینایی

همه اینها نشانه های چیز جدی تری هستند، مانند سکته مغزی یا مشکل فشار خون. به خاطر داشته باشید که فشار خون بالا، که اغلب به عنوان “قاتل خاموش” از آن یاد می شود، تا زمانی که بالا نرود، با هیچ گونه علائم ترسناکی ظاهر نمی شود و شما قادر به تشخیص آن نیستید.

علائم قلبی عروقی

حملات قلبی و درد قفسه سینه در زنان در مقایسه با مردان متفاوت است. زنان ممکن است آن احساس فشار را نداشته باشند، اما ممکن است این علائم را احساس کنند:

لرزش در قفسه سینه

درد یا ناراحتی در بازوها، پشت، گردن، فک یا معده

هنگام حرکت یا ورزش بیش از حد معمول خسته می شود

حالت تهوع یا سبکی سر

عرق کردن

این علائم ساده ممکن است به شما بگوید که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد، بنابراین به پزشک خود مراجعه کنید

علائم مرتبط به دستگاه گوارش

به هر گونه تغییر در سلامت روده خود توجه کنید، که می تواند نشانه مشکلات در دستگاه گوارش باشد. علائمی که باید نسبت به آنها حساس باشید عبارتند از:

اسهال ناگهانی یا یبوست طولانی و مکرر

رفلکس اسید

نفخ یا درد شکم

احساس سیری بعد از نخوردن غذای زیاد

حالت تهوع یا استفراغ بی دلیل

فراموش نکنید که سرطان روده بزرگ می تواند به صورت خون در مدفوع شما ظاهر شود، بنابراین آن را نادیده نگیرید.

علائم مربوط به اعضای حساس بدن

اگر در سنین باروری هستید و خارج از سیکل قاعدگی منظم خود خونریزی دارید، ممکن است نشان دهنده عفونت یا چیز جدی تری باشد. اگر یائسگی را پشت سر گذاشته اید و دوباره دچار خونریزی شده اید، این نیز نگران کننده است.

شما همچنین نباید مسائلی را که بر کیفیت زندگی شما تأثیر می گذارد، نادیده بگیرید، حتی اگر آسیب جدی ایجاد نکنند. به عنوان مثال، اگر درد زیادی را در چرخه های قاعدگی خود تجربه می کنید، لزوماً نشان دهنده سرطان نیست، اما ممکن است آندومتریوز یا فیبروم باشد.

برای مشکلات سینه، به این علائم توجه کنید:

توده ها

درد سینه

قرمزی یا احساس گرمای شدید در سینه

نشت مایع از نوک سینه ها

مشکلات مربوط به قسمت های عضلانی اسکلتی

با مصرف کافی کلسیم و ویتامین D و انجام تمرینات قدرتی، استخوان های قوی بسازید و از پوکی استخوان جلوگیری کنید. در مورد این اعضای مهم بدن علائم هشدار دهنده که باید به دنبال آنها باشید شامل:

کمر درد شدید خط وسط که در شب تشدید می شود

کمردردی که تشدید یا بدتر می شود

بی حسی و گزگز

علائم مربوط به کلیه و مجاری ادراری

اگر خون در ادرار یا درد شدید کمر یا پهلو احساس کردید، به خصوص اگر به دنبال آن میل به دفع ادرار داشته باشید، به پزشک خود مراجعه کنید. این می تواند عفونت مجاری ادراری (UTI)، سنگ کلیه یا چیز جدی تر باشد. بهترین راه برای پیشگیری از سنگ کلیه این است که آب فراوان بنوشید تا مرتب دفع ادرار داشته باشید.

اگر به طور مکرر عفونت ادراری را تجربه می کنید، پزشک باید ریشه مشکل را پیدا کند. در زنان یائسه یا یائسه، از دست دادن استروژن می تواند خطر عفونت ادراری را افزایش دهد.

علائم مربوط به سیستم عصبی

اگر متوجه از دست دادن حس در دست ها یا پاهای خود شدید، می تواند نشانه اولیه دیابت باشد یا به این معنی باشد که دیابت شما به خوبی کنترل نشده است، که می تواند به یک مشکل جدی تر تبدیل شود.

اگر دیابت دارید، قند خون خود را به طور منظم و پاهای خود را برای علائم عفونت کنترل کنید.

