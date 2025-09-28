اسپانیا برای تحریم اسرائیل به «گروه لاهه» پیوست

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، این تصمیم در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد.
مادرید همچنین مشارکت خود را در گروه اهداکنندگان مسئول تأمین مالی تشکیلات خودگردان فلسطین، در کنار کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، تأیید کرد.
برنامه این ائتلاف شامل طیف وسیعی از اقدامات، مانند ممنوعیت صادرات تجهیزات دو منظوره به رژیم صهیونیستی، ممنوعیت ترانزیت محمولههای نظامی از طریق بنادر کشورهای عضو و فسخ قراردادهای عمومی با مؤسساتی است که از اشغال حمایت میکنند.
این اقدامات همچنین شامل تلاش برای پاسخگویی اسرائیل در برابر دیوان بینالمللی دادگستری و اجرای تحریم نفتی و اقدامات تنبیهی بیشتر در صورت ادامه سرپیچی اسرائیل از جامعه بینالمللی است.
