En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسپانیا برای تحریم اسرائیل به «گروه لاهه» پیوست

دولت اسپانیا به ائتلاف ۳۴ کشوری موسوم به «گروه لاهه» به رهبری آفریقای جنوبی و کلمبیا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه رژیم صهیونیستی و پایان دادن به مصونیت آن از مجازات در قبال جنایات مرتکب شده در نوار غزه می پیوندد.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۱۰
| |
3 بازدید
اسپانیا برای تحریم اسرائیل به «گروه لاهه» پیوست

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، این تصمیم در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد.

مادرید همچنین مشارکت خود را در گروه اهداکنندگان مسئول تأمین مالی تشکیلات خودگردان فلسطین، در کنار کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، تأیید کرد.

برنامه این ائتلاف شامل طیف وسیعی از اقدامات، مانند ممنوعیت صادرات تجهیزات دو منظوره به رژیم صهیونیستی، ممنوعیت ترانزیت محموله‌های نظامی از طریق بنادر کشورهای عضو و فسخ قراردادهای عمومی با مؤسساتی است که از اشغال حمایت می‌کنند.

این اقدامات همچنین شامل تلاش برای پاسخگویی اسرائیل در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری و اجرای تحریم نفتی و اقدامات تنبیهی بیشتر در صورت ادامه سرپیچی اسرائیل از جامعه بین‌المللی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسپانیا اسرائیل تحریم لاهه دیوان بین المللی دادگستری فلسطین خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم جنجالی پرتغال درباره فلسطین!
فرانسه، برافراشتن پرچم فلسطین را ممنوع کرد!
حرکت جنجالی نمایندگان کشورها در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو
نتانیاهو: فردا شورای امنیت باید قطعنامه مکانیسم ماشه را تصویب کند/ ما برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کردیم
موضع‌گیری بی‌سابقه پادشاه اسپانیا علیه اسرائیل
اختلال در جی‌پی‌اس هواپیمای وزیر دفاع اسپانیا
فرجام سیاه قرارداد موشکی اسپانیا با اسرائیل
وزیر اسپانیا: اسرائیل را تحریم می‌کنیم
اسپانیا برای بازداشت سران اسرائیل با لاهه همکاری می‌کند
۳ کشور اروپایی فلسطین را به رسمیت می‌شناسند
خشم اسرائیل از سران اسپانیا و بلژیک
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJ8
tabnak.ir/005aJ8