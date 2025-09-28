En
وزیر دفاع عراق: روابط دفاعی ما با آمریکا ادامه دارد

وزیر دفاع عراق تأکید کرد: بهبود وضعیت ارتش عراق باعث شد روابط خود با کشورهای ائتلاف بین‌المللی را بازنگری کنیم و آنها را به روابط دوجانبه‌ای مبتنی بر منافع مشترک تبدیل نماییم.
وزیر دفاع عراق: روابط دفاعی ما با آمریکا ادامه دارد

به گزارش تابناک، «ثابت العباسی» وزیر دفاع عراق روز یکشنبه در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه «الشرق الأوسط» پس از بازدید از اردوگاه تاجی در شمال بغداد گفت: روابط دفاعی میان عراق و ایالات متحده بازتابی از پیشرفت کلی این روابط است.

به گزارش الشرق الاوسط، در خصوص آینده روابط بغداد و واشنگتن پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، العباسی افزود: تداوم این روابط، رویکرد دولت در جهت توسعه آن است و بر پایه توافقنامه چارچوب راهبردی میان دو کشور پیش می‌رود.

العباسی تصریح کرد: بهبود وضعیت ارتش عراق انگیزه‌ای بزرگ برای آغاز گفت‌وگوها درباره پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ ایجاد کرده است.

وی درباره زمینه‌های همکاری دوجانبه کنونی و آتی عراق و آمریکا گفت: ما همچنان در حوزه مبارزه با تروریسم، آموزش، توانمندسازی نیروهای مسلح و نیز تجهیز و تسلیح یگان‌های ارتش عراق همکاری داریم. این برنامه در وزارت دفاع و کمیته عالی تسلیحات به ریاست، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دنبال می‌شود.

وزیر دفاع عراق توضیح داد که پیشرفت چشمگیری در اهداف بازسازی و توسعه نیروهای مسلح از طریق روابط دوجانبه با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف بین‌المللی به دست آمده است.

او افزود: پس از آغاز مرحله نخست پایان مأموریت ائتلاف در سپتامبر ۲۰۲۵، روابط را به همکاری‌های دوجانبه منتقل کردیم و هم‌اکنون برای اجرای مرحله دوم در سپتامبر ۲۰۲۶ تلاش می‌کنیم.

به گفته العباسی، روابط دفاعی مشترک همچنان در زمینه رزمایش‌های نظامی، تبادل تجربه برای تقویت توانایی‌های نظامی و تداوم اجرای قراردادهای تسلیحاتی جهت تجهیز ارتش عراق با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها ادامه دارد.

او روابط بغداد و واشنگتن در زمینه تسلیح، آموزش و تجهیز را پایدار دانست و گفت: این همکاری شامل حضور در مؤسسات آموزش نظامی در آمریکا، انگلیس، کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا نیز می‌شود. این بدان معناست که عراق و ایالات متحده بر تعهد به توسعه توان دفاعی و امنیتی عراق و تعمیق همکاری‌های امنیتی در همه زمینه‌ها پایبند هستند.

العباسی تأکید کرد که عراق در پی تداوم همکاری برای تضمین پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نظامی آمریکایی مورد استفاده ارتش عراق و همچنین تقویت آموزش نظامی و برنامه‌های فنی برای ارتقای مهارت نیروهای مسلح است.

وی در پایان درباره گفت‌وگوهای امنیتی دوجانبه گفت: ما بر تکمیل این دور دوم گفت‌وگوهای مشترک متمرکزیم و دو کشور متعهد به تعمیق همکاری امنیتی در همه زمینه‌ها از جمله مقابله با داعش در عراق و پیگیری رهبران آن در چارچوب همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای هستند.

