En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خوشحالی زلنسکی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران!

رئیس‌جمهور اوکراین با ذوق‌زدگی از فعال شدن اسنپ‌بک علیه ایران، از این موضوع استفاده کرد تا درخواست‌ها برای تشدید فشار و تحریم‌ علیه روسیه را تکرار کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۰۲
| |
789 بازدید

خوشحالی زلنسکی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران!

به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با ابراز خوشحالی از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، گفت «ما از تصمیم قاطع شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استقبال می‌کنیم».

زلنسکی سپس با تکرار فضاسازی‌ کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که «تهران مدت‌هاست درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هسته‌ای را تضعیف کرده است».
او با این ادعا افزود «این باید به یک قاعده جهانی تبدیل شود: هر زمان که کسی صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف یا تهدید کند، باید بدون تأخیر، تحریم‌های سختی علیه‌اش اعمال شود».

رئیس‌جمهور اوکراین که از آغاز جنگ این کشور بارها به طرح ادعاهای بی‌اساس علیه ایران پرداخته، در ادامه اظهاراتش، روسیه را در بحث تهدید برای امنیت هسته‌ای همسو با ایران توصیف کرد و مدعی شد که مسکو «با تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و مواد هسته‌ای آن، این تأسیسات را به تهدیدی جهانی بدل کرده است».

زلنسکی در ادامه لفاظی‌ خود، مدعی شد «رژیم‌های بی‌پروایی که هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و جاه‌طلبی‌هایی را دنبال می‌کنند که امنیت هسته‌ای را به خطر می‌اندازد، باید با واکنشی واحد و قدرتمند از سوی جامعه جهانی مواجه شوند».

او سپس خواستار فشار حداکثری ملی و جمعی علیه مسکو شد و افزود «اعمال تحریم‌های گسترده علیه بخش هسته‌ای روسیه، برای تقویت نظم هسته‌ای بین‌المللی ضروری است».

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلنسکی اوکراین رئیس جمهور اوکراین ایران اسنپ بک شورای امنیت بازگشت تحریم ها خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف درباره اسنپ‌بک به گوترش نامه نوشت
اسنپ‌بک تغییری در شرایط کشور نخواهد داشت
واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه
اظهارات وزیر خارجه عربستان درباره موضوع هسته‌ای ایران
اتحادیه اروپا: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شد
پایان قطعی مذاکرات ایران و اروپا؟!
واکنش وقیح لیبرمن از فعال شدن مکانیسم ماشه
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اقدام اروپا و آمریکا
نامه عراقچی به سازمان ملل درباره قطعنامه‌های لغوشده
عکس العمل قالیباف به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از صبح امروز
هشدار قالیباف به کشورهای اروپایی
همان‌ها که برجام را رد کردند، جشن اسنپ بک می‌گیرند!
واکنش تند روسیه به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
جمهوری اسلامی: تحریم‌ها جدی‌تر از آنچه می‌گویید
وزیر خارجه آلمان: دیپلماسی ایران باید ادامه یابد
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسماً آغاز شد
مذاکره مستقیم، پیش‌شرط روبیو برای ایران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJ0
tabnak.ir/005aJ0