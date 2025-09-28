به گزارش تابناک، رئیسجمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با ابراز خوشحالی از بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، گفت «ما از تصمیم قاطع شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران استقبال میکنیم».
زلنسکی سپس با تکرار فضاسازی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که «تهران مدتهاست درخواستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جامعه جهانی را نادیده گرفته و نظم هستهای را تضعیف کرده است».
او با این ادعا افزود «این باید به یک قاعده جهانی تبدیل شود: هر زمان که کسی صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف یا تهدید کند، باید بدون تأخیر، تحریمهای سختی علیهاش اعمال شود».
رئیسجمهور اوکراین که از آغاز جنگ این کشور بارها به طرح ادعاهای بیاساس علیه ایران پرداخته، در ادامه اظهاراتش، روسیه را در بحث تهدید برای امنیت هستهای همسو با ایران توصیف کرد و مدعی شد که مسکو «با تصرف نیروگاه هستهای زاپروژیا و مواد هستهای آن، این تأسیسات را به تهدیدی جهانی بدل کرده است».
زلنسکی در ادامه لفاظی خود، مدعی شد «رژیمهای بیپروایی که هنجارهای اساسی حقوق بینالملل را نادیده میگیرند و جاهطلبیهایی را دنبال میکنند که امنیت هستهای را به خطر میاندازد، باید با واکنشی واحد و قدرتمند از سوی جامعه جهانی مواجه شوند».
او سپس خواستار فشار حداکثری ملی و جمعی علیه مسکو شد و افزود «اعمال تحریمهای گسترده علیه بخش هستهای روسیه، برای تقویت نظم هستهای بینالمللی ضروری است».
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید