En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط تولید موشکی ایران هرگز متوقف نخواهد شد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس تأکید کرد: در طول جنگ و پس از آن، تولید هیچ سلاح پیشرفته‌ای متوقف نشد و امروز نیز توان موشکی کشور با شتاب در حال ارتقاست.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۹۶
| |
4 بازدید
خط تولید موشکی ایران هرگز متوقف نخواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آیین رونمایی از ۲۲۰ تابلو شهدای «کوچه‌های آسمانی» ظهر یکشنبه با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر، مدیران شهری و جمعی از پیشکسوتان نیروهای مسلح و سپاه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهرداری قم برگزار شد.

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در این مراسم با اشاره به خصومت‌های مستمر قدرت‌های استکباری علیه انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان با دسیسه‌ها و ترفندهای گوناگون نهایتاً در مهرماه ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق را تحریک و تسلیح کردند تا ظرف یک هفته نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اما با گذشت هشت سال دفاع مقدس، این نقشه‌ها به شکست انجامید و کشور نه تنها تضعیف نشد بلکه به خوداتکایی در حوزه‌های نظامی دست یافت.

وی در بخشی از سخنان خود با یادآوری شرایط دشوار ابتدای جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان در آن روزها با کمبود شدید تجهیزات و اقلام اولیه مواجه بودند، گاهی برای جابه‌جایی موشک‌ها از گونی برنج استفاده می‌کردند و حتی برخی ناچار بودند پابرهنه بجنگند. با وجود این سختی‌ها، ایثار، استقامت و ایمان مردم بود که جبهه‌ها را سرپا نگه داشت و محاسبات مادی دشمن را برهم زد.

شکارچی افزود: دشمنان گمان می‌کردند تداوم جنگ بیش از یک هفته موجب خستگی و دل‌زدگی مردم خواهد شد، اما حضور پرشور ملت در صحنه و حمایت بی‌وقفه از انقلاب و نظام، تمام برآوردهای آنان را باطل کرد و روند ناکامی‌هایشان ادامه یافت.

وی با اشاره به نقش شهید حسن تهرانی‌مقدم در توسعه توان موشکی کشور خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار در سال ۱۳۶۲ و در جریان عملیات خیبر به جزیره مجنون اعزام شد تا آزمایش‌های تحقیقاتی موشکی را انجام دهد، هرچند در آن زمان برخی کار او را کم‌اهمیت می‌دانستند، اما با توکل و پافشاری و ذکر مداوم «یا فاطمه زهرا (س)» مسیر توسعه توان موشکی کشور را پی‌ریزی کرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ‌های کوتاه‌مدت گفت: سرعت عمل فرماندهان و واکنش سریع به تحرکات دشمن در جنگ ۱۲ روزه و عملیات‌های تهاجمی از غروب ۲۳ خرداد نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ نظامی منطقه بود و حتی برخی از این تحولات نزدیک به معجزه ارزیابی می‌شود.

وی افزود: از روز دوم جنگ، به‌ویژه در روزهای سوم و چهارم، پایگاه‌های حساس دشمن زیر موشک‌باران ایران قرار گرفت و ساختار دفاعی آنان قادر به مقابله نبود و هزینه رهگیری موشک‌های ایرانی برای دشمن نیز بسیار بالا بود، به‌طوری‌که رهگیری هر موشک بین یک تا ۱۲ میلیون دلار برآورد می‌شد.

دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ نرم و ترکیبی متمرکز شده است

شکارچی با بیان اینکه دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ نرم و ترکیبی متمرکز شده است، تصریح کرد: محاصره اقتصادی، فشار معیشتی، نفوذ فرهنگی، تغییر باورهای نسل جوان و ایجاد دوقطبی میان مسئولان کشور بخشی از توطئه‌های دشمن است. هوشیاری در برابر این تهدیدات و تقویت انسجام ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی آموزش و پرورش را مهم‌ترین سنگر در مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: اگر مدرسه و دانشگاه بتوانند نسلی مؤمن، آگاه و مقاوم تربیت کنند، هیچ تهدید بیرونی کارساز نخواهد بود. دشمن به‌دنبال تغییر سبک زندگی، بی‌هویت‌سازی نسل آینده و ایجاد شکاف اعتقادی است و اگر در این عرصه کوتاهی کنیم، بازپس‌گیری آن بسیار دشوارتر از میدان نظامی خواهد بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه در حوزه نظامی به برکت خون شهدا نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: خط تولید هیچ سلاح پیشرفته‌ای در طول جنگ متوقف نشد و همچنان نیز ادامه دارد. نگرانی اصلی ما باید از ناحیه نفوذ در باورها و اعتقادات مردم باشد.

شکارچی ادامه داد: امروز نباید از جنگ سخت و تسلیحات پیشرفته دشمن همچون F35 و B2 هراسی داشت، بلکه آنچه خطرناک است غفلت از اعتقادات مردم، ایجاد شکاف در جامعه و روی کار آمدن مسئولانی است که چشم امید به آمریکا داشته باشند.

وی تأکید کرد: اگر ملت ایران متحد باشد و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را مو به مو اجرا کند، دشمن به اهداف خود نمی‌رسد و در این مسیر باید بیش از هر چیز نگران تربیت نسل جوان باشیم.

انرژی هسته‌ای امروز نیاز کشور است

این فرمانده دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، افزود: انرژی هسته‌ای امروز نیاز کشور است و حاصل خون هزاران شهید به شمار می‌رود، بنابراین به هیچ عنوان از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد، همچنین در حوزه موشکی نیز به سمت سلاح‌های پیشرفته‌تر حرکت خواهیم کرد و به هیچ قدرتی اجازه دخالت در این مسیر را نخواهیم داد.

شکارچی یادآور شد: تجربه کشورهایی چون لیبی نشان داد که خلع سلاح و عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های زورگو نتیجه‌ای جز ویرانی ندارد. جمهوری اسلامی راه خود را در مسیر مقاومت و اتکا به خداوند متعال ادامه خواهد داد و این همان مسیری است که تاکنون ملت ایران را به پیروزی رسانده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا ناگزیر به فروپاشی و ترک منطقه غرب آسیاست، گفت: این راهبردی است که بسیاری از کشورهای منطقه به آن باور دارند، هرچند برخی جرات بیان آن را ندارند؛ اما جمهوری اسلامی صریح و مقتدرانه آن را اعلام کرده و در این مسیر استوار خواهد ماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه سردار شکارچی مذاکرات برنامه هسته ای برنامه موشکی تولید موشک دفاع مقدس اسرائیل جنگ ۱۲ روزه خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازنگری دکترین هوایی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه
آمادگی سپاه برای پاسخ قاطع به تهدیدات
دریادار سیاری: هر دو جنگ تحمیلی علیه ما نیابتی بود
محسن رضایی: الگوی پیشرفت سپاه مورد استفاده سایر بخش‌ها قرار گیرد
محسن رضایی: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه مرتب زیر موشک بود
هشدار سردار شکارچی به کشورهای غربی حامی اسرائیل
سردار شکارچی: اسرائیل دیگر توان جنگیدن نداشت
رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس
رحیم صفوی: هنوز جنگ به سرانجام کامل نرسیده است
روایت خالی شدن خزانه موشکی ناتو در جنگ ۱۲ روزه
سردار شکارچی: نباید در بازدارندگی متوقف شویم
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aIu
tabnak.ir/005aIu