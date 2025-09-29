En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار درباره تصمیم شتاب‌زده بانک مرکزی/ شفافیت قربانی می‌شود، بازار سیاه تتر جان می‌گیرد!

محدودیت‌گذاری اخیر بانک مرکزی در معاملات رمزارز، به جای مدیریت بازار، نگرانی‌ها از گسترش معاملات غیرشفاف و شکل‌گیری بازار سیاه را افزایش داده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۹۵
| |
3 بازدید

هشدار کارشناسان درباره تصمیم شتاب‌زده بانک مرکزی/ شفافیت قربانی شد، بازار سیاه تتر جان گرفت

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدود کردن سقف خرید و نگهداری رمزارز‌های پایه‌ثابت (stablecoin) واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان بازار رمزارز به‌دنبال داشته و کارشناسان هشدار می‌دهند که این محدودیت نه اهرم شفاف‌سازی که محرک حرکت معاملات به مسیر‌های غیررسمی و بازار سیاه خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۵ مهرماه، سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (stable coin) اعم از تتر و... برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

تشدید معاملات زیرزمینی تتری با تصمیم بانک مرکزی

این اقدام بانک مرکزی، به‌ویژه در روزهایی که قیمت دلار آزاد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، گویای نیت سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل بازار تتر است؛ اما سازوکار انتخاب‌شده عملاً تکرار نسخه‌ای از سیاست‌های ارزی دلاری در قلمروی رمزارز است؛ رویکردی که فعالان بازار آن را نادرست و غیرعملی توصیف می‌کنند.

کارشناسان رمزارز یادآوری می‌کنند که تتر و سایر رمزارزها ماهیتاً با دلار و معاملات رسمی ارز متفاوت‌اند؛ چراکه در فضای رمزارز، نقل‌وانتقال آن‌ها میان پلتفرم‌ها و صرافی‌های غیرمتمرکز، امکان دورزدن سریع محدودیت‌ها را فراهم می‌آورد. بنابراین تعیین سقف‌های دلاری بدون فراهم‌سازی ابزارهای نظارتی و عملیاتی مؤثر، تنها به انتقال معاملات شفاف داخلی به بازارهای غیرشفاف منجر شود که این مسیر تبعات بسیاری برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور به دنبال دارد.

فعالان حوزه رمزارز معتقدند این نوع مقررات، بلافاصله انگیزه‌ای برای ایجاد راه‌های میان‌بر و «معاملات زیرزمینی» فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، واریز ریال به حساب و سپس خرید تتر از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز و پلن‌های خارجی، فرآیندی است که به‌راحتی قابل اجراست و از چشم نهادهای ناظر سنتی پنهان می‌ماند.

در نهایت پیآمد ملموس این روند، تشدید خروج ارز و نقدینگی از کشور و تضعیف پلتفرم‌های داخلی شفاف خواهد بود؛ وضعیتی که در شرایط دشوار اقتصادی و فعال سازی «مکانیسم ماشه» می‌تواند معادل یک تحریم داخلی علیه کسب‌وکارهای قانونی رمزارزی عمل کند. 

انتقال معاملات از پلتفرم‌های شفاف داخلی به بازار سیاه

طاها تهرانی، کارشناس حوزه رمزارز، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک نسبت به تصمیم اخیر هیأت عامل بانک مرکزی انتقاد کرد و آن را مبتنی بر چشم‌اندازی بانکی–پولی توصیف نمود که به‌زعم او «غلط» است. وی گفت: رمزارزها ظرفیت‌های واقعی برای اقتصاد کشور دارند؛ از جمله ارزآوری از طریق ماینینگ، تجارت و تبادلات بین‌المللی. این ظرفیت‌ها را نباید با کپی‌برداری از مقررات دلاری و تسری بی‌کم‌و‌کاست قواعد بازار ارز به بازار تتر و رمزارزها از بین برد.

تهرانی افزود: اعمال محدودیت‌های ناگهانی باعث تشدید تمایل فعالان بازار به دور زدن قانون و گرایش معاملات به مسیرهای غیرشفاف و بازار سیاه خواهد شد.

به‌گفته این کارشناس حوزه رمزارز، وقتی سقف نگهداری و خرید تعیین می‌شود، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از گردش معاملات از پلتفرم‌های شفاف داخلی به صرافی‌ها و پل‌های خارجی منتقل شود؛ فرایندی که خروج نقدینگی و تضعیف زیست‌بوم داخلی را به‌دنبال دارد.

وی درباره اجرای سقف «۱۰ هزار دلاری» نیز گفت: ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار تتر زمانی معنادار است که سازوکاری برای کشف و پایش آن وجود داشته باشد. تدوین قانون بدون امکان اجرای عملیاتی، در عمل مشروعیت قانون‌گذار را زیر سؤال می‌برد.

این فعال حوزه رمزارز در پایان تاکید کرد که تصمیم‌گیران یا به‌دلیل کمبود مشورت با فعالان حوزه و یا به‌دلیل ناآگاهی، قواعد ارزی را بدون تطبیق با مختصات فنی و اقتصادی رمزارزها اقتباس کرده‌اند. تتر و دلار از منظر قابلیت انتقال، تولید و دسترسی تفاوت ماهوی دارند؛ تکرار مقررات دلاری در عرصه رمزارز، راه‌حل مناسبی نیست و نتیجه‌اش فقط تشدید ریسک‌های عملیاتی و تشویق به ایجاد بازارهای زیرزمینی خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی تتر رمزارز صرافی رمز ارز دلار مکانیزم ماشه
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۰۷ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۹۸ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۰ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aIt
tabnak.ir/005aIt