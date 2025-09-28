رحیمی: ژاپن دغدغه ورزشکاران را رفع کند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی آیچی_ ناگویا که بتازگی از نشست سرپرستان کشورهای اعزامی به ناگویا با کمیته برگزاری بازیها بازگشته است ضمن اعلام این مطلب ابراز داشت:سفر طولانی بود و بمدت ۵ روز با حضور سرپرستان کشورهای مختلف آسیایی و نمایندگان شوای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازیها به بررسی وضعیت میزبانی پرداختیم و قسمتهای مختلف کمیته برگزاری بازیها به ارائه گزارشات خود پرداختند و در ادامه سمینار پرسش و پاسخ و بازدید از برخی مناطق داشتیم.
وی ادامه داد:اگر چه ژاپنیها تجربه زیادی در میزبانی رویدادهای مهم ورزشی بخصوص بازیهای آسیایی و المپیک دارند ولی در همه این رویدادهای اسکان ورزشکاران در دهکده ورزشکاران بود، اما این بار متفاوت است چرا که برای نخستین بار قرار است که تیمها در هتلهای مختلف، کشتی و ویلاهای کوچک کمپ مانند استقرار یابند و طبیعی است که ابهامات زیادی بوجود بیاید مخصوصا اسکان ورزشکاران، بعنوان مثال ویلاهای آنها کوچک است و یا کشتیهای آنها نمیدانیم شرایط امکاناتی شان چگونه است و نحوه حضور تیمها نیز سختیهای خودش را دارد.
دکتر رحیمی تصریح کرد:ببنیند تنها مسابقات شیرجه، شنا و سوار کاری در توکیو برگزار میشود و مابقی رشتههای ورزشی در استان ناگویا، شهر آیچی و در شهرها و مناطق مختلف برگزار میشود و حتی هتل کمیتههای المپیک مجزا است که این امر ممکن است چالشهای مختلفی را ایجاد کند. بعنوان مثال بنده از دبی عازم توکیو شده و سپس با قطار شهری عازم منطقه ناگویا شدیم و از آنجا با قطار شهری عازم هتل محل اقامت خود شدیم که خب با توجه به اینکه بسیاری از هتلها در مناطق و شهرهای مختلف مرکز است برای همه ورزشکاران بخصوص آنهایی که تجهیزات دارند این امر سخت و خسته کننده میشود.
سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ادامه داد:در نشست تخصصی با نمایندگان کمیته برگزاری اولین چیزی که اشاره کردم همین موضوع بود که کمیته برگزاری بازها بر خلاف ادوار گذشته تمامی مسائلی از این دست را به خود کشورها موکول کرده است که جای تعجب دارد که پس از بازگشت به تهران آنرا به دبیر کل انتقال داده و نامه نگاریهای لازم در این خصوص انجام شده است تا کاروان ورزشی کشورمان را بعنوان مثال از تهران راهی بانکوک و یا شانگهای و از آنجا راهی ناگویا کنیم تا بچهها دغدغهای نداشته باشند.
وی ادامه داد:از طرفی برخی اسکانهایی که میزبان برای چهار نفر در نظر گرفته است کوچک بوده و پیشنهاد دادیم اتاق چهار نفره را برای دو نفر بگیریم و هزینه آنرا هم تقبل کنیم تا کاروان اعزامی ما شرایط راحت تری داشته باشد از طرفی در خصوص نحوه پرداخت هم توضیحات کاملی ارائه ندادند.
سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا خاطر نشان کرد:شورای المپیک آسیا هم نسبت به این موارد حساسیت نشان داد بخصوص که در نشست تخصصی وقتی این موارد را اعلام کردم پاسخ روشنی ندادند، اما به هر حال ژاپنی ها، چون برنامه ریزی خوبی دارند امیدواریم در مدت زمان باقی مانده این دغدغهها را برطرف کرده و باید دید در نشستهای بعدی که اوایل سال آینده برگزار میشود چقدر در رفع و رجوع آن برنامه ریزی کردهاند چرا که برخی کشورهای اسلامی در این خصوص و حتی تامین غذای حلال هم نگرانیهای خود را اعلام داشتند.
رحیمی در خاتمه ابرازداشت:هر چند امیدواریم ژاپنیها تا زمان بازیها دغدغه شرکت کنندگان را بر طرف کنند، اما دست رو دست هم نمیگذاریم ببینیم میزبان چکار میکند، نامه نگاریهای لازم در این خصوص شده و دغدغه هایمان را برایشان ارسال کردهایم و تمهیدات لازم را در اینباره خواهیم اندیشید بخصوص که با توجه به موارد عنوان شده و حساسیتهای موجود و پراکندگی رشتهها و دوری هتلها همچون هتل کادر سرپرستی، توصیه ما به روسای فدراسیونها اینست که یا خود سرپرستی تیم اعزامی را بر عهده بگیرند و یا از سرپرستان قوی استفاده کنند تا چالشهای خاصی ایجاد نشود.
