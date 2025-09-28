والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیمهای والیبال ایتالیا و بلغارستان در دیدار که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، از ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه، ششم مهر) به مصاف هم رفتند که در پایان ایتالیا سه بر یک به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.
ایتالیا که دوره قبل (۲۰۲۲) هم قهرمان این مسابقات شده بود، امروز موفق شد از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.
ست اول: ۲۵ بر ۲۱ ایتالیا
ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ ایتالیا
ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ بلغارستان
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۰ ایتالیا
با این قهرمانی ایتالیا برای پنجمین بار قهرمان جهان شد که دومین تیم پرافتخار جهان محسوب میشود. این تیم پنج قهرمانی و یک نایب قهرمانی در کارنامه دارد.
تیم بلغارستان هم به دومین مدال نقره خود در تاریخ این مسابقات دست پیدا کرد.
