والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد

تیم والیبال ایتالیا با پیروزی مقابل بلغارستان به مقام قهرمانی جهان دست پیدا کرد.
والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم‌های والیبال ایتالیا و بلغارستان در دیدار که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، از ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه، ششم مهر) به مصاف هم رفتند که در پایان ایتالیا سه بر یک به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.

ایتالیا که دوره قبل (۲۰۲۲) هم قهرمان این مسابقات شده بود، امروز موفق شد از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ ایتالیا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ ایتالیا

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ بلغارستان

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۰ ایتالیا

با این قهرمانی ایتالیا برای پنجمین بار قهرمان جهان شد که دومین تیم پرافتخار جهان محسوب می‌شود. این تیم پنج قهرمانی و یک نایب قهرمانی در کارنامه دارد.

تیم بلغارستان هم به دومین مدال نقره خود در تاریخ این مسابقات دست پیدا کرد.

