پرسپولیس دوباره به هاشمیان وعده خرید بازیکن خارجی داد

نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان، سرمربی این تیم برگزار شد و مدیران باشگاه بار دیگر وعده جذب بازیکن خارجی را به سرمربی این تیم دادند.

در نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، مدیران این باشگاه از وحید هاشمیان حمایت خود را اعلام کردند و بار دیگر قول دادند که برای جذب بازیکن خارجی اقدام کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از پشت سر گذاشتن پنج هفته از مسابقات لیگ برتر که برای پرسپولیس با یک پیروزی و چهار تساوی همراه بود، وحید هاشمیان به عنوان سرمربی سرخپوشان به جلسه هیأت مدیره دعوت شد تا ضمن بررسی شرایط، درباره برنامه‌های او بحث و گفت‌وگو شود.

از آنجایی که باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته در نقل و انتقالات انتظارات را برآورده کند و با وجود گذشت پنج هفته، هنوز نفرات مدنظر هاشمیان در پست دفاع چپ و مهاجم جذب نشده‌اند که بخشی از جلسه نیز به این مورد اختصاص داشت.

پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان رسانه رسمی این باشگاه در این خصوص نوشت: «در این جلسه مدیرعامل گزارشی از برنامه‌های باشگاه ارائه کرد و سرمربی نیز شرایط تیم به ویژه در پنج هفته اخیر لیگ، وضعیت نقل‌وانتقالات و درخواست‌های فنی خود را مطرح کرد. هیأت مدیره با تأکید بر انتظار بالای هواداران، حمایت کامل خود از هاشمیان را اعلام کرده و قول همکاری برای تأمین نیازهای فنی و جذب بازیکنان خارجی مورد نظر او را داد. محمد انصاری معاون امور ورزشی باشگاه نیز در این جلسه حضور داشت.»