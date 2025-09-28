En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرسپولیس دوباره به هاشمیان وعده خرید بازیکن خارجی داد

نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان، سرمربی این تیم برگزار شد و مدیران باشگاه بار دیگر وعده جذب بازیکن خارجی را به سرمربی این تیم دادند.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۶۵
| |
274 بازدید
پرسپولیس دوباره به هاشمیان وعده خرید بازیکن خارجی داد

در نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، مدیران این باشگاه از وحید هاشمیان حمایت خود را اعلام کردند و بار دیگر قول دادند که برای جذب بازیکن خارجی اقدام کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از پشت سر گذاشتن پنج هفته از مسابقات لیگ برتر که برای پرسپولیس با یک پیروزی و چهار تساوی همراه بود، وحید هاشمیان به عنوان سرمربی سرخپوشان به جلسه هیأت مدیره دعوت شد تا ضمن بررسی شرایط، درباره برنامه‌های او بحث و گفت‌وگو شود.

از آنجایی که باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته در نقل و انتقالات انتظارات را برآورده کند و با وجود گذشت پنج هفته، هنوز نفرات مدنظر هاشمیان در پست دفاع چپ و مهاجم جذب نشده‌اند که بخشی از جلسه نیز به این مورد اختصاص داشت.

پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان رسانه رسمی این باشگاه در این خصوص نوشت: «در این جلسه مدیرعامل گزارشی از برنامه‌های باشگاه ارائه کرد و سرمربی نیز شرایط تیم به ویژه در پنج هفته اخیر لیگ، وضعیت نقل‌وانتقالات و درخواست‌های فنی خود را مطرح کرد. هیأت مدیره با تأکید بر انتظار بالای هواداران، حمایت کامل خود از هاشمیان را اعلام کرده و قول همکاری برای تأمین نیازهای فنی و جذب بازیکنان خارجی مورد نظر او را داد. محمد انصاری معاون امور ورزشی باشگاه نیز در این جلسه حضور داشت.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان رضا درویش پرسپولیس لیگ برتر محمد انصاری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکوت هاشمیان برای قربانی شدن توسط درویش/ نشانه‌گیری نیمکت پرسپولیس توسط مدیریت؟
پرسپولیس زور بردن ملوان را هم نداشت؛ کار هاشمیان با یک مساوی دیگر سخت‌تر شد/ تساوی تراکتور و فجرسپاسی در تبریز
مدافع اسپانیایی پرسپولیسی نشد؛ کارلوس نوا به آلباسته پیوست
نگاهی به کارنامه هاشمیان، سرمربی جدید پرسپولیس/ از مکتب پاس تا کلاس درس گواردیولا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aIP
tabnak.ir/005aIP