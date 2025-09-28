En
آموریم: نگران اخراج نیستم

روبن آموریم با وجود فشارها و شایعات اخراج، اعلام کرد که نگران نیست و تمرکز خود را روی آماده‌سازی تیم برای بازی بعدی قرار داده است.
آموریم: نگران اخراج نیستم

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ روبن آموریم پس از شکست ۳-۱ منچستریونایتد مقابل برنتفورد به شایعات پیرامون اخراجش واکنش نشان داد و با قاطعیت اعلام کرد که نگرانی‌ای در این زمینه ندارد. سرمربی پرتغالی که در ۳۳ بازی لیگ برتر تنها ۹ پیروزی با یونایتد به دست آورده، در شرایطی تحت فشار قرار گرفته که تیم هنوز ثبات و روند پیشرفت پایدار را نشان نمی‌دهد.

آموریم در توضیح وضعیت تیم گفت: «وقتی پیروز می‌شوی حس خوبی داری، اما همیشه اعتمادبه‌نفس دارم، چون می‌دانم چه کاری باید انجام دهم. این روند طبیعی فوتبال است؛ برد و باخت جزئی از مسیر هستند و بعد از هر باخت باید دوباره بجنگیم تا جریان مثبت ایجاد شود.»

او تأکید کرد که چرخه ناکامی‌ها به معنای پایان کارش نیست: «بعضی بازی‌ها نشان می‌دهد تیم پیشرفت کرده و این به من اعتمادبه‌نفس می‌دهد. گاهی هم پیشرفت دیده نمی‌شود، اما همیشه همه چیز به بازی بعد بستگی دارد. باید روی جزئیات کار کنیم و برای پیروزی بعدی تلاش کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که فضای رختکن یونایتد پر از ناامیدی است. ماتئوس کونیا، خرید جدید تیم، گفت: «جو رختکن وحشتناک است. همه ما باید بیشتر تلاش کنیم و انرژی بیشتری بدهیم.»

آموریم در پایان گفت: «من همیشه نسبت به کارم راحت هستم و نگران اخراج نیستم، چون تصمیم نهایی دست من نیست. تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که هر دقیقه بهترین عملکردم را ارائه بدهم. دلواپس شغلم نیستم، این سبک من است.»

