افتتاح بلندترین پل جهان در چین

چین با تکمیل پروژه‌ای که بیش از سه سال طول کشید، روز یکشنبه، بلندترین پل جهان را در استان کوهستانی گوئیژو افتتاح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۴۸
914 بازدید

افتتاح بلندترین پل جهان در چین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پل «گرند کنیون هواجیانگ» ۶۲۵ متر از رودخانه بیپان ارتفاع دارد و تقریبا ۹ برابر بلندتر از پل گلدن گیت سانفرانسیسکو است و زمان سفر را از دو ساعت، به تنها دو دقیقه کاهش می‌دهد.

به گفته مقامات چینی، این پل که فاصله دو تکیه‌گاه آن ۱۴۲۰ متر است، پیشرفت‌های قابل توجهی در اتصال منطقه‌ای ایجاد می‌کند. ژانگ یین، رئیس اداره حمل و نقل استان گوئیژو گفت: این پل انگیزه جدیدی را به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای تزریق خواهد کرد.

با کاهش چشمگیر زمان سفر، انتظار می‌رود حمل و نقل ساکنان محلی و کسب و کار‌ها در یکی از مناطق کمتر توسعه یافته چین آسان شود.

تیم‌های ساختمانی با چالش‌های بزرگی در ساخت و ساز در چنین ارتفاعی رو‌به‌رو بودند و نیاز به استفاده از ابزار‌های پیشرفته مانند ناوبری ماهواره‌ای، پهپاد‌ها و سیستم‌های نظارت هوشمند داشتند. این پروژه به دقت میلی‌متری دست یافت و از مواد با مقاومت فوق‌العاده بالا استفاده کرد.

طبق گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، مقامات گزارش دادند که این پل ۲۱ اختراع ثبت شده دارد و برخی از ویژگی‌های طراحی آن اکنون در استاندارد‌های ملی پل چین پذیرفته شده است.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، گوئیژو، با وجود اینکه یکی از استان‌های کم توسعه یافته چین است، به عنوان مرکزی برای مهندسی پل در مقیاس بزرگ، ظاهر شده است. بیش از ۳۰ هزار پل در زمین ناهموار این استان ساخته شده است که سه مورد از آنها در میان بلندترین پل‌های جهان قرار دارند. تقریبا نیمی از ۱۰۰ پل مرتفع جهان در این استان واقع شده‌اند.

 

