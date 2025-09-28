فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد

رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید: عراقچی پس از وتوی قطعنامه چین/روسیه در روز جمعه، تهدید نکرد که همکاری با آژانس را قطع خواهد کرد، بلکه تأکید کرد که بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند. همچنین او تهدیدی مبنی بر خروج از NPT (معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای) نکرد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه چین و روسیه جهت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق بازگشت تحریمها علیه ایران (تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه) برگزار شد و قطعنامه مذکور رأی لازم را کسب نکرد.
رئیس دورهای شورای امنیت کرهجنوبی است و پیشنویس قطعنامه را چین و روسیه بهطور مشترک تهیه کرده بودند.
این دو کشور پیشنهاد کرده بودند بازگشت تحریمهای پیشین شورای امنیت درباره ایران تا اوایل بهار سال آینده به تعویق انداخته شود.
قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با ۴ رأی موافق (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر)، ۹ رأی مخالف (فرانسه، انگلیس، آمریکا، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، پاناما، سومالی و یونان) و ۲ رای ممتنع (گویان و کره جنوبی) نهایتا آرای لازم را کسب نکرد و رد شد.
«طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در خصوص چرایی به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و اروپا و نهایتا فعال شدن «مکانیسم ماشه» گفت: سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در مذاکرات با ایران توسط ترامپ کنار گذاشته شده بودند و «استیو ویتکاف» (ظاهراً مقام آمریکایی) از طریق قطر و ترکیه به مذاکرات غیرمستقیم با ایران پرداخت. همچنین این سه کشور در مورد اوکراین نیز کنار گذاشته شدند.
وی افزود: در نتیجه، تحت هدایت فرانسه - که تحت تأثیر اسرائیل است - و با حمایت آلمان و پیوستن بریتانیا برای حفظ وحدت گروه سهگانه، این کشورها در ۲۸ اوت سه درخواست غیرواقعی مطرح کردند.
وی یادآور شد: این کشورها قطعنامه رئیس شورا را برای حفظ تعلیق تحریمها وتو کردند و سپس در روز جمعه پیشنهاد چین/روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ و به تعویق انداختن مکانیسم بازگرداندن تحریمها (Snapback) را وتو نمودند.
رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: سه کشور اروپایی ادعا میکنند که ایران پیشنهاد آنها برای تمدید ۶ ماهه را نپذیرفته است. آقای عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه به شورا گفت که دو روز قبل با وزیر خارجه فرانسه به توافق رسیده بود، اما فرانسه نتوانسته آمریکا را متقاعد کند. جالب است که سفیر فرانسه روز جمعه شورا را از این موضوع مطلع نکرد.
رئیس برنامه خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه موسسه صلح استکهلم (سیپری) یادآور شود: عراقچی همچنین گفت که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه در ایران حاضر شده و مشغول کار هستند، اما جزئیاتی ارائه نداد. آیا میدانید بازرسان آژانس از چه سایتهایی در ایران بازدید کردند؟
رئوف تأکید کرد: عراقچی پس از وتوی قطعنامه چین/روسیه در روز جمعه، تهدید نکرد که همکاری با آژانس را قطع خواهد کرد، بلکه تأکید کرد که بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند. همچنین او تهدیدی مبنی بر خروج از NPT (معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای) نکرد.
رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: موضع مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران پس از وتوی روز جمعه چیست؟ تحریمهای بازگشتی (Snapback) بامداد یکشنبه ۲۸ سپتامبر ساعت ۰۰:۰۱ به وقت گرینویچ اعمال میشود.
رئوف در پایان گفت: ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد و آن را پنهان نمیکند. در نتیجه، دیگران از این وضع سوء استفاده میکنند. اسرائیل میخواهد بار دیگر ایران را بمباران کند و تغییر رژیم را رقم بزند.
