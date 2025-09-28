En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس جذاب آشا محرابی با روسری سنتیِ کردی

اخیرا عکس جدیدی از آشا محرابی در اتاق گریم، با پوشش روسری سنتی کردی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۱۱۸
| |
1867 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک؛ اخیرا عکس جدیدی از آشا محرابی در اتاق گریم، با پوشش روسری سنتی کردی منتشر شده است. انتشار این تصویر واکنش‌های مثبت طرفداران او و کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.

 

عکس جذاب آشا محرابی با روسری سنتیِ کردی

اشتراک گذاری
برچسب ها
آشا محرابی لباس کردی فضای مجازی بازیگر زن
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
اعلام جرم دادستانی علیه بلاگر وکیل نما
استایل‌ متفاوت سارا منجزی‌پور و آناهیتا درگاهی
جادوگری آقای "میم" در جهانی شدن عروسک لبوبو
بازیگر معروف با همسرش در یک رستوران شیک در اروپا
تیپ یلدایی «النازِ» سریال بچه مهندس ۴ در ۳۱ سالگی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
خوب شده بهش میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
گریموره چقدر داغونه بنده خدا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aHe
tabnak.ir/005aHe