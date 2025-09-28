عکس جذاب آشا محرابی با روسری سنتیِ کردی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0639\u06a9\u0633 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0634\u0627 \u0645\u062d\u0631\u0627\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06af\u0631\u06cc\u0645\u060c \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0631\u0648\u0633\u0631\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062b\u0628\u062a \u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0648 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n