بازگشت دو مدافع پرحاشیه به تمرینات استقلال

پس از اینکه آقاسی و سهرابیان از ترکیب اصلی کنار گذاشته شدند، ساپینتو یک بار دیگر به آنها فرصت داده تا خود را نشان دهند.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ تمرینات استقلال برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین دیروز هم پیگیری شد و شاگردان ریکاردو ساپینتو زیر نظر کادر فنی کار‌های تاکتیکی متنوعی را انجام دادند.

اما نکته جالب توجه در این جلسه تمرینی، حضور فعال دو مدافعی بود که طی هفته‌های اخیر بیش از هر بازیکن دیگری در کانون توجه و انتقادات قرار گرفته‌اند؛ عارف آقاسی و آرمین سهرابیان. این دو نفر پس از بازی‌های جنجالی برابر الوصل امارات و پیکان، زیر بار هجمه‌های شدیدی قرار داشتند و حتی در مقاطعی از لیست تیم کنار گذاشته شدند.

ماجرا از شکست تاریخی ۷ بر ۱ برابر الوصل آغاز شد؛ جایی که خط دفاع استقلال به شدت متزلزل نشان داد و آقاسی و سهرابیان مستقیماً مقصر معرفی شدند. فشار‌ها آنقدر زیاد شد که در ادامه، ساپینتو تصمیم گرفت سهرابیان را از ترکیب و حتی لیست تیم کنار بگذارد و آقاسی نیز با وجود حضور در دیدار برابر پیکان، باز هم اشتباهات پرهزینه‌ای داشت. همین مسائل باعث شد تا در بازی اخیر مقابل شمس‌آذر، آقاسی به طور کامل از لیست کنار گذاشته شود و سهرابیان نیز با وجود حضور در لیست، فرصتی برای بازی پیدا نکند.

با این حال، جلسه تمرینی دیروز استقلال شرایط متفاوتی داشت. هر دو مدافع تحت فشار، در تمرینات حاضر شدند و با روحیه بالا کار کردند. تا پیش از این، رسانه رسمی باشگاه استقلال در گزارش‌های تصویری منتشر شده، تصاویر این دو بازیکن به شکل غیرمنتظره‌ای سانسور می‌کرد.

اکنون پرسش اصلی این است که سرمربی پرتغالی چه تصمیمی برای بازی چهارشنبه شب در ورزشگاه شهرقدس خواهد گرفت. استقلال برای خروج از بحران و حفظ امید‌های صعود به پیروزی مقابل المحرق نیاز مبرمی دارد و انتخاب ترکیب خط دفاعی اهمیت حیاتی پیدا کرده است.

باید دید ساپینتو بار دیگر به آقاسی و سهرابیان اعتماد خواهد کرد یا تصمیم می‌گیرد ساختار تدافعی تیمش را تغییر دهد؛ موضوعی که بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت این دیدار و آینده نزدیک استقلال داشته باشد.