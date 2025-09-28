به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، با انتقاد از زمان و مکان برگزاری نمایشگاه الکامپ، اظهار کرد: دیروز و امروز نسبت به روز نخست مهرماه ترافیک سنگینتری در شهر وجود داشت، اما در همین ایام، نمایشگاه الکامپ که نمایشگاهی پربازدید است، در زمان و مکان نامناسبی برگزار شد و بیشترین زحمت را برای مردم آن منطقه ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه علت اصرار بر آزار دادن مردم موضوعی قابل بررسی است، ادامه داد: ما از سوی کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عدهای اینگونه به مردم آسیب میزنند و مشکل ایجاد میکنند. من برای آنها متأسفم و به نظر میرسد باید از راه دیگری وارد شد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره فعالسازی مکانیزم ماشه گفت: مکانیزم ماشه موضوع جدیدی نیست، پیش از این هم بوده و بدتر از این را آمریکا اجرا کرده است؛ کشور ما نیز آنها را دور زده و مقاومت کرده است.
وی افزود: در این دوره نیز به عقیده من فشاری وارد نخواهد شد؛ البته دولتمردان باید تلاش کنند که اگر مشکلی به وجود میآید، آن را رفع کنند، ولی قطعاً و یقیناً چیز حاد و خاصی نیست. آنچه آنها مدنظر دارند، جنبههای روانی و تبلیغاتی است که خوب روی آن کار کردهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید