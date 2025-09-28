En
رشد بیماری خطرناک در کشور/زنان در خطرند

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ام اس گفت: حدود ۱۲۰ هزار بیمار در استان‌های مختلف داریم.
رشد یک بیماری خطرناک در کشور

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، عبدالحسین هوشمند مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس کشور در نشست هم‌اندیشی برای رفع مشکلات بیماران‌ام‌اس استان ایلام اظهار کرد: شرایط خاص این بیماری موجب تحمیل هزینه‌های فراوان و مشکلات روحی و روانی شده و فرآیند درمان را هم نسبت به سایر بیماری‌ها متفاوت ساخته است.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس کشور با اشاره به پراکندگی بیماران‌ام‌اس در سطح کشور و چالش‌های موجود در فرآیند درمان آنها گفت: بیماری‌ام‌اس در سال‌های اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است، حدود ۱۲۰ هزار بیمار در استان‌های مختلف داریم که ۷۵ درصد آنها خانم هستند.

وی ضمن بیان چکیده‌ای از پیشینه و فعالیت‌های انجمن بیماران‌ام‌اس خاطرنشان کرد: به واسطه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجمن‌ام‌اس و حضور اعضای هیأت‌مدیره، این بیماری در زمره بیماری‌های خاص قرار گرفت و با تعامل و همکاری وزارت بهداشت و تدوین برنامه‌های بلندمدت توانستیم خدمات ارائه‌شده در بسته حمایتی را ارتقا دهیم.

هوشمند ادامه داد: در حال حاضر نیز با ایجاد ۵۶ انجمن‌ام‌اس در استان‌های مختلف توانسته‌ایم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و انجمن‌ها در راستای پیگیری مطالبات ارتباطی را شکل دهیم و رویکرد انجمن به «مطالبه‌گری از حاکمیت در جهت رفع نیاز‌های بیماران‌ام‌اس» تبدیل شده است.

هوشمند در ادامه با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی و شناخت نسبت به این بیماری و تاثیر در آرامش بیماران، به تشریح برخی از رویکرد‌های آموزشی، علمی و دستاورد‌های دارویی انجمن پرداخت.

عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در این نشست ضمن حمایت از اقدامات خیرخواهانه انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس، توضیح داد: فعالیت‌های این مجموعه در جهت یاری‌رسانی به بیماران مبتلا به‌ام‌اس (اسکلروز چندگانه) که یکی از شایع‌ترین اختلالات عصبی در جامعه است، تحسین‌برانگیز و ارزشمند بوده و اثرات بزرگ و ماندگاری را بر جای خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه شرایط بیماران خاص مانند‌ام‌اس یا سرطانی در استان ایلام دارای اهمیت ویژه‌ای است، تأکید کرد: با تمام توان و امکانات دانشگاه علوم پزشکی، آماده خدمت‌رسانی و کمک در این مسیر خداپسندانه هستیم.

قیصوری به ذکر پاره‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مواجهه با درمان این بیماران پرداخت و تشریح کرد: کفایت تعداد تخت‌های بیمارستانی برای بستری کردن مبتلایان، عدم محدودیت از نظر دسترسی به سهمیه دارویی، کفایت تعداد پزشکان نورولوژیست و نیز دسترسی به امکانات تشخیصی و آزمایشگاه‌های مجهز در سطح استان، از جمله نکات مثبتی است که در فرآیند مدیریتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان ایلام وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین حمایتی که نیاز است در این زمینه صورت گیرد، مربوط به تکمیل و گسترده‌سازی پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی است و نیاز این بیماران از نظر مالی، روحی و روانی تحت پوشش و حمایت ویژه قرار گیرند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز با اشاره به ماهیت شکل‌گیری انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس، یادآور شد: تلاش‌های خیرخواهانه این گروه بر آن است که از فشار‌های مالی، روحی و روانی افراد مبتلا به‌ام‌اس بکاهد؛ به‌طوری‌که این بیماران افزون بر بیماری خود دغدغه دیگری را نداشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدباقر هاشمی با ذکر برخی از مشکلات موجود در مسیر درمان این بیماران، گفت: تعامل با خیرین می‌تواند برای رفع برخی از مشکلات به ویژه تامین اقلام دارویی موثر باشد، امیدواریم با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، نگاه ویژه‌ای به تعداد ۴۸۶ نفر بیمار‌ام‌اس حاضر در ایلام شود.

بله یک بسته آمپول ربیف دیروز خریدم 33 میلیون تومان برای مصرف یک ماه ، بسته 12 تایی
هیچ مسئولی در این کشور پاسخگو نیست و بیمه معنایی ندارد
چرا کسی به فکر مردم نیست ؟!
