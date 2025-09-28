رشد بیماری خطرناک در کشور/زنان در خطرند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، عبدالحسین هوشمند مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس کشور در نشست هم‌اندیشی برای رفع مشکلات بیماران‌ام‌اس استان ایلام اظهار کرد: شرایط خاص این بیماری موجب تحمیل هزینه‌های فراوان و مشکلات روحی و روانی شده و فرآیند درمان را هم نسبت به سایر بیماری‌ها متفاوت ساخته است.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس کشور با اشاره به پراکندگی بیماران‌ام‌اس در سطح کشور و چالش‌های موجود در فرآیند درمان آنها گفت: بیماری‌ام‌اس در سال‌های اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است، حدود ۱۲۰ هزار بیمار در استان‌های مختلف داریم که ۷۵ درصد آنها خانم هستند.

وی ضمن بیان چکیده‌ای از پیشینه و فعالیت‌های انجمن بیماران‌ام‌اس خاطرنشان کرد: به واسطه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجمن‌ام‌اس و حضور اعضای هیأت‌مدیره، این بیماری در زمره بیماری‌های خاص قرار گرفت و با تعامل و همکاری وزارت بهداشت و تدوین برنامه‌های بلندمدت توانستیم خدمات ارائه‌شده در بسته حمایتی را ارتقا دهیم.

هوشمند ادامه داد: در حال حاضر نیز با ایجاد ۵۶ انجمن‌ام‌اس در استان‌های مختلف توانسته‌ایم بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و انجمن‌ها در راستای پیگیری مطالبات ارتباطی را شکل دهیم و رویکرد انجمن به «مطالبه‌گری از حاکمیت در جهت رفع نیاز‌های بیماران‌ام‌اس» تبدیل شده است.

هوشمند در ادامه با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی و شناخت نسبت به این بیماری و تاثیر در آرامش بیماران، به تشریح برخی از رویکرد‌های آموزشی، علمی و دستاورد‌های دارویی انجمن پرداخت.

عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در این نشست ضمن حمایت از اقدامات خیرخواهانه انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس، توضیح داد: فعالیت‌های این مجموعه در جهت یاری‌رسانی به بیماران مبتلا به‌ام‌اس (اسکلروز چندگانه) که یکی از شایع‌ترین اختلالات عصبی در جامعه است، تحسین‌برانگیز و ارزشمند بوده و اثرات بزرگ و ماندگاری را بر جای خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه شرایط بیماران خاص مانند‌ام‌اس یا سرطانی در استان ایلام دارای اهمیت ویژه‌ای است، تأکید کرد: با تمام توان و امکانات دانشگاه علوم پزشکی، آماده خدمت‌رسانی و کمک در این مسیر خداپسندانه هستیم.

قیصوری به ذکر پاره‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مواجهه با درمان این بیماران پرداخت و تشریح کرد: کفایت تعداد تخت‌های بیمارستانی برای بستری کردن مبتلایان، عدم محدودیت از نظر دسترسی به سهمیه دارویی، کفایت تعداد پزشکان نورولوژیست و نیز دسترسی به امکانات تشخیصی و آزمایشگاه‌های مجهز در سطح استان، از جمله نکات مثبتی است که در فرآیند مدیریتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان ایلام وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین حمایتی که نیاز است در این زمینه صورت گیرد، مربوط به تکمیل و گسترده‌سازی پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی است و نیاز این بیماران از نظر مالی، روحی و روانی تحت پوشش و حمایت ویژه قرار گیرند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز با اشاره به ماهیت شکل‌گیری انجمن حمایت از بیماران‌ام‌اس، یادآور شد: تلاش‌های خیرخواهانه این گروه بر آن است که از فشار‌های مالی، روحی و روانی افراد مبتلا به‌ام‌اس بکاهد؛ به‌طوری‌که این بیماران افزون بر بیماری خود دغدغه دیگری را نداشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدباقر هاشمی با ذکر برخی از مشکلات موجود در مسیر درمان این بیماران، گفت: تعامل با خیرین می‌تواند برای رفع برخی از مشکلات به ویژه تامین اقلام دارویی موثر باشد، امیدواریم با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، نگاه ویژه‌ای به تعداد ۴۸۶ نفر بیمار‌ام‌اس حاضر در ایلام شود.