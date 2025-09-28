سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟

بنا بر گفته وزیر اقتصاد، تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد، اما این‌سود برای برخی واریز نخواهد شد.

روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اما این سود برای برخی افراد به دلایلی واریز نخواهد شد که از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

پیش از این هم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بود: سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.