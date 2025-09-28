En
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟

بنا بر گفته وزیر اقتصاد، تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد، اما این‌سود برای برخی واریز نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۷۹
| |
965 بازدید
|
۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟

روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد تا پایان این هفته سود سهام عدالت به حساب دارندگان واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اما این سود برای برخی افراد به دلایلی واریز نخواهد شد که از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

پیش از این هم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بود: سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

برچسب ها
وزیر اقتصاد سهام عدالت سود سهام سود سهام عدالت سهامداران واریز سود سهام عدالت
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
3
پاسخ
برای کسانی که نفس میکشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
چرا صرف داشتن حساب ارزی باید باعث محرومیت شود؟
هادی یادگاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
سلام
برخی دلیل ها منطقی بنظر می رسد ولی حساب بلند مدت و داشتن حساب ارزی چه ارتباطی به واریز نکردن سود سهام دارد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
بهانه ایست برای خوردن حق ملت
الی گشت
