هشدار رئیس مجلس به کشورهای اروپایی

قالیباف گفت: به دلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین، اجرایی شدن قطعنامه‌های تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدباقرقالیباف صبح یکشنبه ششم مهر 1404 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره بهفعال شدن اسنپ بکگفت: جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی می‌داند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کرده‌اند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آن‌ها ندارد.

رئیس مجلس بیان کرد: در همین راستا ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامه‌های غیرقانونی از جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند و معتقدیم همچنان امروز حق غنی‌سازی ما مورد تایید قوانین بین‌المللی قرار دارد.

قالیباف خاطرنشان کرد: قبلا گفته شده که تحریم‌های تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریم‌های آمریکا اهمیت مؤثری ندارد. همچنین به دلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین، اجرایی شدن قطعنامه‌های تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است.

وی تاکید کرد: اعلام می‌کنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیرقانونی، اقدامی علیه ایران انجام دهد با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم، واکنش ما را خواهند دید.

