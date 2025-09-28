En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پدر الهه:باهیچ شرطی حاضربه بخشش قاتل دخترم نیستم

پدر الهه حسین‌نژاد گفت: گرچه خانواده قاتل برای گرفتن رضایت خیلی به ما مراجعه کرده‌اند اما من به هیچ عنوان حاضر به بخشش نیستم و این درخواست مردم نیز هست. من بچه‌ام را از دست داده‌ام و هر کسی که بچه داشته باشد، می‌فهمد که من چه می‌گویم. حاضر نیستم قاتل به هیچ وجه و با هیچ شرطی بخشیده شود. اگر این اجرای حکم حتی برای یک نفر اثرگذار باشد، برای من کافی است و می‌خواهم درس عبرت باشد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۶۹
| |
1857 بازدید
|
۹

پدر الهه:باهیچ شرطی حاضربه بخشش قاتل دخترم نیستم

روز گذشته پدر الهه حسین‌نژاد با حضور در دادسرای امور جنایی پایتخت، پیگیر پرونده دخترش شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، او گفت: «به دادسرا آمده‌ام تا متوجه شوم آن قسمت از پرونده را که در دادسرای جنایی تهران بوده است به دادسرای اسلامشهر ارسال کرده‌اند یا خیر. هنوز تاریخ اجرای حکم قصاص مشخص نیست ما درخواست اجرای حکم در ملأ عام را داریم که امیدوارم اجرا شود. گرچه خانواده قاتل برای گرفتن رضایت خیلی به ما مراجعه کرده‌اند، اما من به هیچ عنوان حاضر به بخشش نیستم و این درخواست مردم نیز هست. من بچه‌ام را از دست داده‌ام و هر کسی که بچه داشته باشد، می‌فهمد که من چه می‌گویم. حاضر نیستم قاتل به هیچ وجه و با هیچ شرطی بخشیده شود. اگر این اجرای حکم حتی برای یک نفر اثرگذار باشد، برای من کافی است و می‌خواهم درس عبرت باشد.»

پدر الهه گفت: «برای اجرای حکم، دیه‌ای پرداخت نکرده‌ام و تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. حال خودم و همسرم خیلی بد است و هر روز حال‌مان بدتر می‌شود. امیدوارم با اجرای حکم آرام بگیریم.»

الهه ۴ خرداد امسال وقتی از محل کارش که آرایشگاهی در غرب تهران بود خارج شد تا به خانه‌اش در اسلامشهر برود، در میدان آزادی سوار خودروی عبوری شد، اما راننده وی را با چاقویی که داخل خودرواش بود به قتل رساند و سپس جسد دختر جوان را در بیابان‌های اطراف اسلامشهر رها کرد و به تهران بازگشت. با شکایت خانواده الهه به پلیس و اعلام گم شدن او، تصاویر دختر جوان به عنوان گمشده در فضای مجازی منتشر شد و سرانجام ۱۰ روز بعد پلیس، راننده قاتل را دستگیر کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حکم قصاص الهه حسین نژاد ملاعام
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
شرط‌ تکان دهنده مادر الهه حسین‌نژاد برای بخشش بهمن فرزانه
شمارش معکوس برای قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
30
پاسخ
قصاص حداقل کاری است که می توان برای این جانی بالفطره در نظر گرفت.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
26
پاسخ
حق داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
31
پاسخ
شرم آور است که شما دنبال بخشش هستید !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
24
پاسخ
واقعا بخشش در این مورد چه معنایی دارد؟مایه خجلت و شرمساری است که کسی از این خانواده بخواهد که قاتل را ببخشد.مجازات او اعدام به بدترین نحواست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
24
پاسخ
قصاص ، عادلانه ترین مجازاته
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
3
پاسخ
این جانی برادر من بود اصلا اجازه نمیدادم کار به دادگاه و قاضی بکشه، خودم به بدترین شکل ممکن از صحنه روزگار محوش میکردم، چه برسه بیام رضایت هم بگیرم براش!
ناشناس
|
Serbia
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
4
پاسخ
چرا دادگاه طولش می دهد؟ این طول دادنها عبرت گرفتن دیگران را کم اثر می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
فرایند بازی با روح و روان خانواده داغدار جهت کسب رضایت و حتی تهدید آنها باید متوقف شود .قوه قضاییه هم نباید هر نوع رضایتی را بپذیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
گیرم که اینا رضایت بدن این آدم چجوری میتونه به زندگی ادامه بده؟ اصلاً خانوادش چجوری اینو می پذیرن؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۸ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aGr
tabnak.ir/005aGr