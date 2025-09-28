به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیوی بیفوما بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در حالی مقابل تیم ملوان بازی کرد که در بازی قبل مقابل چادرملو به بهانه مصدومیت در ترکیب و فهرست سرخ‌پوشان برای بازی قرار نگرفت. غیبت او ازاین‌جهت سؤال برانگیز بود که بیفوما در تمرینات پرسپولیس مصدوم نشده بود، اما اعلام ناگهانی خبر مصدومیتش، شایعات زیادی را در خصوص این بازیکن به راه انداخت. در خصوص این بازیکن گفته می‌شود که وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس از زندگی شخصی بیفوما رضایت ندارد و غیبتش در بازی با چادرملو، نه مصدومیت بلکه یک تنبیه انضباطی بود. این در حالی است که بیفوما در بازی با ملوان در ترکیب اصلی قرار گرفت و نشانی از مصدومیت در او دیده نشد. اگر بیفوما به همین روند ادامه دهد مشخص نیست که حضورش در پرسپولیس ادامه‌دار باشد.