En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت‌پرده مصدومیت ناگهانی بازیکن پرسپولیس

غیبت مهاجم تیم پرسپولیس در بازی با چادرملو که دلیلش مصدومیت عنوان شده بود پشت پرده عجیبی دارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۶۵
| |
548 بازدید
پشت‌پرده مصدومیت ناگهانی بازیکن پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیوی بیفوما بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در حالی مقابل تیم ملوان بازی کرد که در بازی قبل مقابل چادرملو به بهانه مصدومیت در ترکیب و فهرست سرخ‌پوشان برای بازی قرار نگرفت. غیبت او ازاین‌جهت سؤال برانگیز بود که بیفوما در تمرینات پرسپولیس مصدوم نشده بود، اما اعلام ناگهانی خبر مصدومیتش، شایعات زیادی را در خصوص این بازیکن به راه انداخت. در خصوص این بازیکن گفته می‌شود که وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس از زندگی شخصی بیفوما رضایت ندارد و غیبتش در بازی با چادرملو، نه مصدومیت بلکه یک تنبیه انضباطی بود. این در حالی است که بیفوما در بازی با ملوان در ترکیب اصلی قرار گرفت و نشانی از مصدومیت در او دیده نشد. اگر بیفوما به همین روند ادامه دهد مشخص نیست که حضورش در پرسپولیس ادامه‌دار باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان تیوی بیفوما مصدومیت ترکیب اصلی بازی با ملوان
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احضار هاشمیان به هیات مدیره پرسپولیس
پرسپولیس زور بردن ملوان را هم نداشت؛ کار هاشمیان با یک مساوی دیگر سخت‌تر شد/ تساوی تراکتور و فجرسپاسی در تبریز
لشکر غایبان پرسپولیس مقابل ملوان؛ هواداران تعجب نکنند!
سکوت هاشمیان برای قربانی شدن توسط درویش/ نشانه‌گیری نیمکت پرسپولیس توسط مدیریت؟
پرسپولیس بدون ۶ ستاره به مصاف ملوان می‌رود
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۴ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۱۸ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۶۸ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۶ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aGn
tabnak.ir/005aGn