En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جمهوری اسلامی: تحریم‌ها جدی‌تر از آنچه می‌گویید

عده‌ای تلاش می‌کنند بازگشت تحریم‌های ششگانه که میراث شوم دولت‌های نهم و دهم است را به هیچ بگیرند و به اذهان اینطور القاء کنند که اینها تفاوت چندانی با تحریم‌های آمریکا که سالهاست اِعمال می‌شوند ندارند.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۶۴
| |
1033 بازدید
|
۳
جمهوری اسلامی: تحریم‌ها جدی‌تر از آنچه می‌گویید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ این افراد می‌خواهند با این سخن خود اقدام به تلطیف روانی کنند و از این جهت باید نیتشان را ستود ولی این نکته مهم را نباید از یاد برد که آشنا کردن مردم با واقعیت‌ها به ویژه درخصوص مشکلاتی که برای کشور و برای خودشان به وجود خواهد آمد در آمادگی آنها برای مقابله با آن مشکلات لازم است.

علاوه بر این، بالاترین سرمایه حکمرانی، صداقت است. در ماجرای بازگشت تحریم‌های ششگانه سازمان ملل، صداقت ایجاب می‌کند مردم در جریان میزان تأثیر آنها بر کشور و زندگی و معیشت خود قرار بگیرند. چنین برخوردی است که اعتماد مردم به حکمرانی را جلب می‌کند و حتی آنها را به همراهی با دولتمردان برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریم‌ها تشویق و ترغیب می‌نماید.

در مورد تحریم‌های ششگانه سازمان ملل نکته قابل توجه اینست که این تحریم‌ها چون با تصمیم و تصویب سازمان ملل وضع شده‌اند، با تحریم‌های ضدایرانی آمریکا تفاوت دارند. تحریم‌های آمریکا هیچ کشوری را ملزم به اعمال آنها علیه ایران نمی‌کند و هر کشوری براساس روابطش با آمریکا یا ترسی که ممکن است از دولت این کشور داشته باشد و یا به دلیل خصومتش با ایران به تحریم‌های ضدایرانی آمریکا پای‌بندی نشان دهد اما تحریم‌های سازمان ملل تمام کشورهای عضو این سازمان را ملزم به اعمال آنها می‌کند. بنابراین حتی اگر تحریم‌های ششگانه از نظر ماهیت تفاوتی با تحریم‌های آمریکا نداشته باشند، از این نظر که دولت‌های بیشتری را وادار به خودداری از تبادل و تعامل با ایران می‌کنند با تحریم‌های آمریکا متفاوت و تأثیرگذارتر هستند.

بعضی از مسئولین که گفته‌اند در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، ما سازوکارهای لازم برای خنثی کردن آثار اقتصادی آن را تدارک دیده‌ایم هم این حرف را با نیت مقابله با نگرانی‌ها به زبان آورده‌اند و از این جهت باید به نیت آنها هم احترام گذاشت، ولی نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که میان مقابله با جنگ روانی دشمن با واقعیت‌های زندگی توده مردم فاصله زیادی وجود دارد.

دولت کنونی که در شرایط قبل از فعال شدن اسنپ‌بک نتوانست از گران شدن کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کند، چگونه می‌خواهد با فعال شدن اسنپ‌بک از عهده مبارزه با گرانی‌ها برآید؟

به نظر می‌رسد مسئولانی که می‌گویند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیری بیش از تحریم‌های قبلی ندارد و تأکید می‌کنند که تمهیدات لازم را برای جلوگیری از آثار آن پیش‌بینی کرده‌ایم، نفسشان از جای گرمی درمی‌آید. آنها به زندگی مرفه خودشان نگاه می‌کنند که حقوق نجومی، امکانات رایگان رفت و آمد، خدمات درمانی عالی و مجانی، خانه سازمانی یا بهترین مسکن ملکی، حفاظت کامل، احترام کامل و خدم و حشم فراوان دارند و هرگز نوسانات مختلف کمترین تأثیری در زندگی آنها و خانواده و فرزندانشان ندارد. آنها نه‌تنها نباید خودشان را با توده‌های ضعیف جامعه که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند مقایسه کنند بلکه باید این اکثریت ضعیف را محور برنامه‌ریزی‌ها قرار دهند.
اگر نگاه حکمرانان این باشد که اقشار ضعیف جامعه محور تصمیماتشان باشند، وضعیت جامعه به صورت بنیادی تغییر خواهد کرد و هیچ تهدید و فشار و تحریمی در چنین جامعه‌ای کارگر نخواهد افتاد.

برای رسیدن به این نقطه باید حکمرانان به دو اقدام اساسی روی بیاورند که عبارتند از ایجاد تغییر جدی در سیاست خارجی و به وجود آوردن تحول همه‌جانبه در سیاست داخلی. در زمینه دیپلماسی بین‌المللی به سیاست متوازن خارجی نیازمندیم و در داخل باید اولویت دادن به معیشت مردم، بهبود اقتصادی، دخالت دادن واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود، شایسته‌سالاری و مبارزه جدی با مفاسد در دستور کار قرار گیرند. اینست راه رسیدن به «ایران قوی».
این  کار در هر کشوری اتفاق می افتاد غربگرا ها در تمجید از کرامت انسان در آن کشور، خودشان را از شش جهت پاره می‌کردند و در تحقیر جمهوری اسلامی سنگ تمام می‌گذاشتند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه جمهوری اسلامی تحریم بازگشت تحریم ها اسنپ بک مکانیسم ماشه دولت چهاردهم خبر فوری
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار رئیس مجلس به کشورهای اروپایی
همان‌ها که برجام را رد کردند، جشن اسنپ بک می‌گیرند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
2
پاسخ
معلوم نبود منظورش چی هست!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
1
پاسخ
تحریم های آمریکا توسط اروپا همراهی می شد ولی چین و روسیه راه خودشان را می رفتند. الان هم همان است. چین و روسیه اعلام کردند غیر قانونی است و اجرا نمی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
6
پاسخ
به کام کاسبان تحریم و به فقر مردم بیچاره
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۴ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۶۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۶ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aGm
tabnak.ir/005aGm