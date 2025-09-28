En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماشه چکانده شد؛ روح زندگی را بازگردانید

بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه روزنامه خراسان چند راهکار برای بهبود شرایط اقصادی و روانی مردم پیشنهاد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۶۲
| |
764 بازدید
|
۵

ماشه چکانده شد؛ روح زندگی را بازگردانید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ شوک روانی فعال شدن اسنپ بک را چطور باید مدیریت کنیم؟ یکی از اولویت‌های اصلی، ایجاد حس عادی بودن در زندگی روزمره است. تداوم بحران، اگر با تزریق امید و نشاط همراه نشود، به تدریج سرمایه اجتماعی را تهی می‌کند.

پرهیز از دوقطبی‌های مصنوعی: بحث‌هایی همچون اختلاف نظرها درباره قانون حجاب یا شکاف‌های فرهنگی، اگر دوباره به سطح اول سیاست داخلی بازگردد، عملاً انرژی اجتماعی را در مسیر فرسایشی مصرف خواهد کرد. در شرایط پسا‌ماشه، هر نوع شکاف تازه هزینه‌ای مضاعف بر جامعه خواهد بود.

نشاط اجتماعی و فرهنگی: کنسرت‌های ملی، مسابقات ورزشی گسترده، یا برنامه‌های مشابه ایده کنسرت استاد شجریان در میدان آزادی، می‌تواند به مردم این پیام را منتقل کند که زندگی عادی جریان دارد.

ترمیم سرعت و کیفیت اینترنت: برای نسلی که بخش بزرگی از زندگی خود را در فضای دیجیتال می‌گذراند، حل مشکل اینترنت فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی برای کاهش حس انسداد و افزایش مشارکت است.

کالابرگ الکترونیک و حمایت هدفمند: تداوم برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ می‌تواند به قشرهای آسیب‌پذیر اطمینان دهد که دربرابر تورم احتمالی تنها نخواهند ماند.

برنامه‌های ضد تورمی کوتاه‌مدت: کنترل بازار ارز، شفاف‌سازی در واردات کالاهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک باید با سرعت و بدون تعلل دنبال شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه مدیریت بحران اوضاع اقتصادی روزنامه خراسان راهکار سرعت اینترنت گرانی برگزاری کنسرت
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحات صالحی درباره برگزاری مجدد کنسرت‌ها
غیرتی شدن مرد ۳۵ ساله کار دستش داد
ابهامات کنسرت ‎پرستو احمدی
رضا خوراکیان مدیر مسئول روزنامه خراسان شد
وضعیت اینترنت در ۱۰ روز اخیر
چراغ کنسرت‌های حضوری روشن می‌شود
اوضاع شیر تو شیر قیمت در بازار لبنیات
نگاه برآیندی روزنامه خراسان، تاکتیک یا راهبرد؟
کلیدِ قفل کنسرت‌‌ها کجاست؟
مجلس به دلیل ضعف دولت، بسیار خشمگین است!/سؤال از رئیس جمهور خاتمه نیافته است!
قیمت بلیط‌ کنسرت‌ها در سال آینده چگونه است؟
تتلو: ما به حرمت بزرگِ مشهد کنسرت برگزار نمی‌کنیم
اوضاع اقتصادی ایران از دید مجمع جهانی اقتصاد
روایت ظریف از جزئیات آتش‌بس در سوریه
چطور بسته اینترنت خود را راستی‌آزمایی کنیم؟
دو امید برای بهبود اوضاع اقتصادی
ماجرای لغو کنسرت‌ها در وزارت کشور | جبران می‌کنیم!
خودروهای دولتی کیلویی چند؟
6 راهکار مؤثر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
چند راهكار براي پيشگيري از سرقت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
12
پاسخ
سال هاست کشور تحریم است و مردم هم تنها راهکار مسئولان را دیده اند انتقال فشار تحریم ها به مردم با ترفندهای مختلف در حالی که مسئولان سال ها قبل با شروع تحریم ها به مردم وعده داده بودند که تحریم ها تاثیری در زندگی آنها نخواهد داشت
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
5
پاسخ
اگه این همه درایت برقرار بود که غمی نداشتیم خراسانی عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
7
پاسخ
اثر تحریمها شوک روانی نیست و واقعیت دردناکی است که مردم عادی و طبقه متوسط به خوبی آن را درک و لمس می کنند. اثرات تحریم با این کارهای عوام فریبانه قابل جبران نیست دور زدن تحریمها و بی اثر کردن تحریمها هم شعاری بیش نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
چکاندن ماشه اوج استیصال و درماندگی غرب در برابر ایران بزرگ است. امروز ایران دوباره متولد شده و بند ناف مذاکره چیده شد.
دست در دست هم نهیم، میهن خویش را کنیم آباد.
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
مردم نتیجه رای خود را دیدند و چشیدند . ان شاء الله از این به بعد درست انتخاب کنند تا درست هم بتوانند زندگی کنند . خدوند در قرآن کریم میفرمایند :إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند. سوره رعد، آیه 11
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۴ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۲ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۶۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۶ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۱ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aGk
tabnak.ir/005aGk