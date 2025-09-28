ماشه چکانده شد؛ روح زندگی را بازگردانید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ شوک روانی فعال شدن اسنپ بک را چطور باید مدیریت کنیم؟ یکی از اولویتهای اصلی، ایجاد حس عادی بودن در زندگی روزمره است. تداوم بحران، اگر با تزریق امید و نشاط همراه نشود، به تدریج سرمایه اجتماعی را تهی میکند.
پرهیز از دوقطبیهای مصنوعی: بحثهایی همچون اختلاف نظرها درباره قانون حجاب یا شکافهای فرهنگی، اگر دوباره به سطح اول سیاست داخلی بازگردد، عملاً انرژی اجتماعی را در مسیر فرسایشی مصرف خواهد کرد. در شرایط پساماشه، هر نوع شکاف تازه هزینهای مضاعف بر جامعه خواهد بود.
نشاط اجتماعی و فرهنگی: کنسرتهای ملی، مسابقات ورزشی گسترده، یا برنامههای مشابه ایده کنسرت استاد شجریان در میدان آزادی، میتواند به مردم این پیام را منتقل کند که زندگی عادی جریان دارد.
ترمیم سرعت و کیفیت اینترنت: برای نسلی که بخش بزرگی از زندگی خود را در فضای دیجیتال میگذراند، حل مشکل اینترنت فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک سرمایهگذاری اجتماعی برای کاهش حس انسداد و افزایش مشارکت است.
کالابرگ الکترونیک و حمایت هدفمند: تداوم برنامههای حمایتی مانند کالابرگ میتواند به قشرهای آسیبپذیر اطمینان دهد که دربرابر تورم احتمالی تنها نخواهند ماند.
برنامههای ضد تورمی کوتاهمدت: کنترل بازار ارز، شفافسازی در واردات کالاهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک باید با سرعت و بدون تعلل دنبال شود.
