«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا بامداد یکشنبه خواستار گفت‌وگوهای مستقیم واشنگتن-تهران شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزیر خارجه آمریکا که کشورش از برجام خارج شده است، پس از اقدام غیرقانونی تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، در بیانیه‌ای نوشت: امشب ساعت ۸ به وقت واشنگتن، سازمان ملل متحد بار دیگر تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را بر اساس ۶ قطعنامه شورای امنیت – ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ – علیه ایران اعمال کرد.

او مدعی شده است: این اقدام به دلیل «نقض گسترده تعهدات هسته‌ای» ایران صورت گرفت. فعال‌سازی دوباره این تحریم‌ها، روند «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را که از ۲۸ اوت ۲۰۲۵ آغاز شده بود، به پایان رساند؛ اقدامی که با رهبری قاطع فرانسه، آلمان و بریتانیا در سطح جهانی انجام شد.

طبق این بیانیه، مفاد مندرج در قطعنامه‌های احیاشده به آنچه «تهدیدات ناشی از برنامه‌های هسته‌ای، موشکی، تسلیحات متعارف و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران» خوانده شده، می‌پردازد.

روبیو نوشته این مفاد از جمله شامل این موارد است: الزام ایران به توقف فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، آب سنگین و بازفرآوری ممنوعیت استفاده ایران از فناوری موشک‌های بالستیک؛ ممنوعیت صادرات تسلیحات متعارف به ایران؛ بازگرداندن ممنوعیت‌های سفر و مسدودسازی دارایی‌های بین‌المللی افراد و نهادهای نامبرده؛ مجوز توقیف سلاح‌ها و سایر محموله‌های ممنوعه‌ای که ایران به بازیگران دولتی یا غیردولتی منتقل می‌کند.

روبیو در ادامه ادعا کرده است: تصمیم شورای امنیت در ۱۹ سپتامبر و تأیید مجدد آن در ۲۶ سپتامبر، برای بازگرداندن این محدودیت‌ها، پیامی روشن به همراه دارد: جهان در برابر تهدیدها و اقدامات نیم‌بند کوتاه نخواهد آمد و تهران باید پاسخگو باشد.

او در بخش پایانی بیانیه خود ادعا کرده است: رئیس‌جمهور ترامپ بارها تأکید کرده است که دیپلماسی همچنان یک گزینه است؛ توافق، بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان باقی می‌ماند. اما تحقق این امر منوط به آن است که ایران مستقیماً وارد گفت‌وگو شود، با حسن نیت، بدون وقت‌کشی یا ابهام‌آفرینی. در صورت نبود چنین توافقی، این مسئولیت بر عهده شرکا خواهد بود که اسنپ‌بک را فوراً اجرا کنند تا سران ایران را وادار کنند آنچه را که به نفع ملتشان و برای امنیت جهان است، انجام دهند.