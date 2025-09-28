رحیم صفوی: هنوز جنگ به سرانجام کامل نرسیده است

به گزارش تابناک، سرلشکر یحیی صفوی در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه ما در زمان جنگ به اندازه نیروها سلاح انفرادی نداشتیم، اظهار کرد: امروز به نقطهای رسیدیم که در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ فروند موشک دوربرد به دشمن شلیک کردیم.
وی با اشاره به راهبرد دفاعی و نظامی آبان در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه انسجام بسیار خوبی میان رهبری انقلاب و روسای قوا وجود داشت. نیروهای مسلح هم انسجام خوبی داشتند. در میان مردم هم با تمام قدرت ایستادگی را شاهد بودیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تاکید کرد: ما در جریان جنگ ۱۲ روزه هم در پدافند هوایی و هم در بخش اطلاعات ضعفهایی داشتیم و در مقابل آنان هم برتری فناوری و هم برتری اطلاعات داشتند. اما برآوردهای خارجی نشان میدهد ۶۰ درصد معتقد به پیروزی ایران هستند. چون رژیم صهیونیستی به هیچیک از اهداف خود نرسید.
سرلشکر صفوی یادآور شد: ما شاهد شهادت فرماندهان و شهروندان بودیم. در دو سه روز اول جنگ هم ضعف نشان دادیم اما از روز چهارم موازنه عوض شد و در روزهای آخر جنگ کاملاً غلبه نظامی ما بر صهیونیستها و آمریکاییها مشهود بود.
وی ادامه داد: دشمن اصلأ تحمل اینکه ما مراکز نظامی، فرماندهی کنترل و پالایشگاه حیفا و نیروگاه برق آنان را هدف قرار دهیم نداشتند. برخی از موشکهای ما بیش از ۱۶ خلبان اسرائیلی و مراکز فناوریهای پیشرفته آنان را از بین برد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: در مقالهای یکی از افرادی که داخل سرزمینهای اشغالی بود نوشته بود موشکهایی از ایران آمد که احساس کردیم زلزله آمده است؛ همان موشکهایی که ۸۰ کلاهک داشت.
سرلشکر صفوی افزود: در این جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکاییها دست خود را بالا بردند و این نشان میدهد پیروزی از آن ایران بود.
وی با بیان اینکه جوانان دهه ۶۰ روحیه، ایمان، علم و وفاداری فراوانی به ایران دارند، تصریح کرد: این واقعیت را قبول کنیم که جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ با ما تفاوت دارند اما جوانان ما نسبت به کشور، نظام، منافع ملی و قدرت و امنیت ایران بسیار وفادارند. نمره ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه ۲۰ بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه ما باید مسیر قدرتافزایی را تداوم دهیم، یادآور شد: قدرت فقط قدرت نظامی نیست بلکه قدرت علمی، فناوری، انسجام ملی و قدرت رضایت مردم از حکومت و وحدت ملی هم هست اما در بعد نظامی در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه به دنبال بازسازی نقاطی هستیم که آسیب دیده است.
سرلشکر صفوی تصریح کرد: پدافند هوایی و سیستمهای راداری و موشکی ایران آسیب دید. در جنگ هردو طرف به یکدیگر آسیب میزنند؛ هم آنان آسیب دیدند و هم ما آسیب دیدیم. ما در مدت کوتاه اخیر در حال بازسازی قدرت و توان دفاعی و هجومی ایران هستیم و حتماً قدرت هجومی خود را افزایش میدهیم.
وی افزود: هجوم فقط در هوا و فضا نیست. در همه عرصهها این قدرت را افزایش میدهیم. ضعفهای اطلاعاتی هم داشتیم که در حال برطرفکردن آنها هستیم. وزارت دفاع و نیروهای مسلح در این زمینه در حال بازسازی قدرت و رسیدن به ظرفیتی هستند که بازدارندگی را تامین کند تا اگر دشمن حماقت دیگری کرد با توان بالاتر از جنگ ۱۲ روزه از ایران، مردممان و منافع ملی خود دفاع کنیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با قدردانی از اقدامات دولت در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه ۵ تا ۶ میلیون از جمعیت جابهجا شدند و به شهرهای شمالی رفتند. اینکه چگونه به این جمعیت بنزین رسانده شود و آب و نان و غذایشان را تامین کرد و اسکان آنان را فراهم ساخت، کاری بود که دولت در آن شرایط به خوبی مدیریت کرد.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه رهبری انقلاب جنگ اخیر را فرماندهی کردند، ادامه داد: رهبری انقلاب هم سطح راهبردی جنگ را اداره کردند و هم به افکار عمومی مردم و دیپلماسی توجه داشتند و آنها را راهبری میکردند. مردم، رسانهها و نیروهای نظامی ایران درخشیدند.
وی تاکید کرد: هنوز جنگ به سرانجام کامل نرسیده است و ما هم از نظر دیپلماسی و سیاست خارجی و هم از نظر نظامی و رسانهای خود را به سمت قویشدن حرکت دهیم و کشور و مردم را آماده قویشدن کنیم.
دستیار و مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به انعقاد پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان، تأکید کرد: این پیمان را مثبت ارزیابی میکنیم. پاکستان اعلام کرده کشورهای دیگر هم میتوانند به این پیمان بپیوندند و پیشنهاد میکنم ایران هم به این پیمان بپیوندد. ایران، عربستان، پاکستان و عراق میتوانیم به یک پیمان دستهجمعی برسیم، هرچند ترکیه عضو ناتو است و عربستان و حتی پاکستان بدون اجازه آمریکا همچنین پیمانی نمیبندند ولی ما در این زمینه بهعنوان یک قدرت منطقهای، اعلام آمادگی کنیم. این کار دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی کشورمان است تا در پیمانهای دفاعی - امنیتی منطقهای مشارکت فعال داشته باشد.
