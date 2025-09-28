وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد غرب در قبال تهران، گفت: من نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کردم که در آن به روشنی موضع خود را شرح دادم مبنی بر اینکه تصمیمی که در شورای امنیت گرفته شده از نظر قانونی باطل، غیرقانونی و غیرقابل اجراست.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه شامگاه شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد: «آنچه شما نیز به‌طور دوره‌ای در مورد آن می‌نویسید و تحلیلگران سیاسی به آن اشاره می‌کنند، این است که تهدید حملات جدید به ایران همچنان پابرجاست و همانطور که افراد آگاه گزارش می‌دهند، حتی در عمل نیز مورد بحث قرار می‌گیرد و این نیز کاملا مشهود است.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه با اشاره به تزویر و اقدامات ریاکارانه غرب گفت: «غرب با تنظیم عبارات پیچیده قطعنامه سازمان ملل که مربوط به سال ۲۰۱۵ است، تله‌ای برای ایران» پهن کرد. اتحادیه اروپا هم اطلاعات دستچین‌شده را برای تمدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتشر می‌کند درحالی‌که ایران قصد نقض پیمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ندارد.»

سرگئی لاوروف در رابطه با نامه‌ای که به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل پیرامون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ارسال کرده، گفت: «من نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کردم که در آن به روشنی موضع خود را شرح دادم مبنی بر اینکه تصمیمی که دیروز گرفته شده از نظر قانونی باطل، غیرقانونی و غیرقابل اجرا است.»

او تاکید کرد: «اگر گوترش مسیر به‌رسمیت شناختن این اقدام غیرقانونی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیش بگیرد و با ایجاد ساختارهای دبیرخانه‌ای به این رویه خدمت کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود و آسیب بیشتری به اقتدار دبیرکل و اطرافیانش وارد خواهد کرد.»

لاوروف خاطرنشان کرد: «قطعنامه‌ای که با اجماع تصویب شد و به‌طور آشکار توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا نقض شد، اکنون به صحن علنی کشیده شده است و آنها ادعا می‌کنند که خودشان این قطعنامه را نقض نمی‌کنند، بلکه ایران است. البته، این حمله‌ای نه تنها به کل سیستم چندجانبه، بلکه به سیستم سازمان ملل و به اختیارات شورای امنیت است.»

جنگ غزه

سرگئی لاوروف درخصوص جنگ غزه و اقدامات ایالات متحده برای به‌ظاهر حل‌وفصل کردن این جنگ گفت: «روسیه از طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه آگاه نیست.»

وی افزود: «شایعات زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نوعی توافق در مورد غزه در حال شکل‌گیری است. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترامپ دیروز گفته است که دستیابی به یک راه‌حل نزدیک است اما ما هنوز از منظور او آگاه نیستیم.»

لاوروف همچنین ادامه داد: «شایعاتی که درباره طرح مدیریت جمعی»غزه می‌شنویم، شبیه ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده دیگر است.»

روابط مسکو-واشنگتن

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به روابط کشورش با آمریکا اظهار کرد: «روسیه از اینکه کاخ سفید از همان ابتدا پیشنهاد از سرگیری گفت‌وگوی روسیه و آمریکا را مطرح کرد، قدردانی می‌کند و مسکو برای آن آماده است.»

لاوروف در این خصوص تاکید کرد: «ما از اینکه دولت دونالد ترامپ از همان ابتدا پیشنهاد از سرگیری گفت‌وگوی ما را مطرح کرد، قدردانی می‌کنیم و ما آن را از سر گرفته‌ایم. ما بلافاصله در ماه فوریه در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و بعدا در تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ترامپ، اعلام کردیم که وجود منافع ملی برای روسیه، آمریکا و سایر کشورها را به‌رسمیت می‌شناسیم.»

وی افزود: «ما هیچ انحرافی از سوی آمریکا از مسیر گفت‌وگوی آزاد و صادقانه با روسیه، چین و تعدادی دیگر از کشورها نمی‌بینیم. ما آمادگی آمریکا را برای گفت‌وگوی آزاد می‌بینیم و ما نیز برای آن آماده‌ایم.»

لاوروف همچنین خاطر نشان کرد: «دور سوم رایزنی‌ها بین روسیه و ایالات متحده در مورد مسائل مورد اختلاف دوجانبه، پاییز امسال برگزار خواهد شد.»

اتحادیه اروپا و ناتو

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه این کشور هرگز زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله در کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو را هدف قرار نداده است، بیان کرد: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. ما هرگز به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله نکرده‌ایم. حوادثی رخ می‌دهد اما ما هرگز حملات خود را به سمت غیرنظامیان هدف قرار نمی‌دهیم و هرگز پهپادها یا موشک‌های خود را به سمت کشورهای اروپایی، ناتو یا اعضای اتحادیه اروپا نشانه نمی‌گیریم.»

سرگئی لاوروف درباره ادعاهای اخیر برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: «اگر لهستان واقعا می‌خواست وارد اصل ماجرا شود، ما فورا جلسه‌ای را پیشنهاد می‌دادیم اما هیچکس هرگز نمی‌خواهد در مورد حقایق صحبت کند. نمونه‌های متعددی از زمانی وجود دارد که ما به تیراندازی به زیرساخت‌های غیرنظامی متهم شده‌ایم و سپس معلوم شد که اوکراین بوده که هم بازار و هم زایشگاه را هدف قرار داده است. و نمونه‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد اما وقتی سر و صدای اولین ادعا فروکش می‌کند، بسیاری از روزنامه‌نگاران از جمله کسانی که سر و صدا ایجاد کرده‌اند، نمی‌خواهند وضعیت را درک کنند. شاید آنها فقط اجازه ندارند. اما ما همیشه پذیرای یک گفت‌وگوی صادقانه هستیم.»

او تاکید کرد: «اگر تلاشی برای سرنگونی اشیاء پرنده در حریم هوایی ما صورت گیرد، آنها به شدت پشیمان خواهند شد.»

جنگ اوکراین

وزیر امور خارجه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین ضمن هشدار به این کشور جنگ‌زده اروپایی مبنی بر اینکه «اگر کی‌یف هرگونه اقدام تحریک‌آمیزی علیه روسیه انجام دهد، پشیمان خواهد شد»، عنوان کرد: «انتظار رهبران اوکراین برای بازگرداندن سرزمین‌ها به مرزهای ۲۰۲۲، از نظر سیاسی کورکورانه خواهد بود.»

وی خاطر نشان کرد: «اگر اوکراین پیشنهادهای صلح آوریل ۲۰۲۲ خود را اجرا می‌کرد، که روسیه با آنها موافقت کرده بود، اوکراین در مرزهای ۱۹۹۱ خود به جز کریمه و دونباس قرار می‌گرفت. اما اوکراین این را هم خراب کرد و از اجرای ابتکار عمل خود امتناع ورزید.»