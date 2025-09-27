واکنش عراقچی به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت نوشت:
در سخنرانی دیروز خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل، تشریح کردم که چگونه ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد، و چگونه سه کشور اروپایی آن را به خاک سپردند.
همه آنچه که در نیویورک گذشت، گواهی میدهد که شکست گفتوگوها اتفاقی نبوده است.
رد دیپلماسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی اقدامی عمدی بود که بر این اشتباه محاسبه استوار شده است: «حق با زورگویان است» و مردم ایران زیر فشار زورگوییها تسلیم خواهند شد! اصرار بر این فرضیات نادرست، بحران غیرضروری فعلی را حل نخواهد کرد.
در سخنان دیروز خود تأکید کردم که سه کشور اروپایی به تعهداتشان طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل نکردهاند و بنابراین هیچ حقی برای ادعای کنونی خود ندارند.
استناد آنها به سازوکار موسوم به «اسنپبک» جز سوءاستفاده آشکار از روندهای قانونی نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد.
تحریمهای لغو شده نمیتوانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بیاعتبار است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید