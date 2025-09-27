En
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت اعلام کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد و تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند.
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت نوشت:

در سخنرانی دیروز خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل، تشریح کردم که چگونه ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد، و چگونه سه کشور اروپایی  آن را به خاک سپردند.

همه آنچه که در نیویورک گذشت، گواهی می‌دهد که شکست گفت‌وگوها اتفاقی نبوده است. 

رد دیپلماسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی اقدامی عمدی بود که بر این اشتباه محاسبه‌ استوار شده است: «حق با زورگویان است» و مردم ایران زیر فشار زورگویی‌ها تسلیم خواهند شد! اصرار بر این فرضیات نادرست، بحران غیرضروری فعلی را حل نخواهد کرد.

در سخنان دیروز خود تأکید کردم که سه کشور اروپایی به تعهداتشان طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل نکرده‌اند و بنابراین هیچ حقی برای ادعای کنونی خود ندارند. 

استناد آن‌ها به سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» جز سوءاستفاده آشکار از روندهای قانونی نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد. 

تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بی‌اعتبار است.

ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
3
پاسخ
احسن دنیا که فقط اون سه کشور نیستن خیلی کشورها دنیا قبول ندارن مثل چین روسیه پاکستان ونزوئلا برزیل هند ...
پاسخ ها
naser
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
دنیا تحت تاثیر یک کشور است و آن آمریکا است. حتی آن سه کشور مورد اشاره شما هم بدون اجازه آمریکا آب نمی خورند. چین و روسیه هم دنبال منافع خودشان هستند و به خاطر ایران با آمریکا درگیر نمی شوند.ا
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
