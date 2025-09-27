En
عامل انفجار در ساختمان آموزش و پرورش دستگیر شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: عامل انفجار بمب صوتی در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان دستگیر شد.
عامل انفجار در ساختمان آموزش و پرورش دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب‌های صوتی کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار بوده و به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

آذربایجان غربی آموزش و پرورش ساختمان انفجار عامل انفجار بمب صوتی دستگیری
