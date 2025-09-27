به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، الهه دختری ۲۵ساله بود که چهارم خردادماه، از محل کارش که آرایشگاهی در سعادتآباد بود، خارج شد که به خانه برود اما پس از سوار شدن به یک سمند نقرهای مسافرکش، توسط راننده به قتل رسید. پس از گذشت بیش از ۱۰ روز و با دستگیری جوان راننده، اسرار قتل دختر جوان فاش شد و قاتل که بهمن نام دارد در بازجوییها اعتراف کرد که جسد الهه را در بیابانهای حوالی فرودگاه امام(ره) رها کرده است. به این ترتیب پیکر بیجان دختر گمشده نیز پیدا شد و جنجال زیادی در شبکههای اجتماعی به راه انداخت.
قاتل الهه در بازجویی ها گفت که دختر جوان را به عنوان مسافر سوار ماشینش کرده اما در میانه راه از حرفهای او عصبانی شده و وی را به قتل رسانده است. این در حالی بود که خانواده الهه و وکیل آنها میگفتند که قاتل به خاطر سرقت گوشی آیفون، الهه را به قتل رسانده است. عامل این جنایت در جلسهای فوق العاده محاکمه و به قصاص محکوم و این حکم کمی بعد در دیوانعالی کشور تایید شد.
پدر الهه حسیننژاد صبح دیروز در گفتوگو با همشهری گفت: پرونده قاتل به اجرای احکام دادسرای اسلامشهر فرستاده شده و به ما گفتهاند که تا آخر هفته تاریخ اجرای حکم را اعلام میکنند.
وی درباره پرداخت تفاضل دیه نیز گفت: بر اساس ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده بیتالمال قرار گرفته است و ما تقاضای اجرای حکم در ملاعام را داریم و به هیچ عنوان حاضر به بخشش نیستیم. همه جامعه منتظرند تا هرچه زودتر قاتل الهه به سزای اعمالش برسد و به دار مجازات آویخته شود.
