واکنش رئیس حشد الشعبی به تهدیدات نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ‌فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق امروز (شنبه) در واکنش به اظهارات «بنیامین نتانیاهو،» نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه گروه‌های مقاومت عراق عنوان داشت: نخست وزیر اسرائیل تمام خط قرمزها و قانون بین المللی را زیر پا گذاشته است و به چالشی برای کشورهای منطقه تبدیل شده است. عراق ابزارهایی برای پاسخ در اختیار دارد.

الفیاض افزود: ما تحت حکمرانی نتانیاهو یا هیچ شخصیت دیگری نیستیم و اگر عراق در معرض هرتجاوزی قرار بگیرد، ابزارهای پاسخ و نیز دوستان و همپیمانانی دارد.

وی تصریح کرد: ما از تهدیدها و اشاره به استفاده از زور، هراسی نداریم و به دفاع از عراق پایبند هستیم. سناریویی برای تخریب روند سیاسی عراق در کار نیست و تغییر از طریق انتخابات خواهد بود.

الفیاض گفت که رهایی عراق در ایجاد طرح‌های ملی است که به تنوع در کشور احترام بگذارد.

پیشتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرد که اگر حمله‌ای از سوی مقاومت عراق به اراضی اشغالی صورت بگیرد، رژیم صهیونیستی فرماندهان گروه‌های عراقی را هدف قرار می‌دهد.

هیأت‌های برخی از کشورهای عربی و اسلامی سالن مجمع عمومی سازمان ملل را قبل از آغاز سخنرانی نتانیاهو ترک کردند.